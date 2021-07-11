Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря

Премьера второго сезона «Ведьмака
» на Netflix запланирована на 17 декабря. Об этом стало известно на мероприятии Witcher Con
, где также был представлен свежий трейлер сериала.
О сюжете продолжения почти ничего неизвестно, кроме того, что зрителям предстоит знакомство с Весемиром, Ламбертом и Эскелем, а действие некоторых эпизодов развернётся в Каэр Морхене. Генри Кавилл
, Фрейя Аллан
и Аня Чалотра
вернутся к своим ролям.
Съёмки второго сезона создателям шоу пришлось неоднократно переносить из-за пандемии коронавируса, но производство всё-таки благополучно завершилось.
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