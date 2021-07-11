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Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря

11 июля
2021 год

Новости кино >>
11 июля 2021
Премьера второго сезона «Ведьмака» на Netflix запланирована на 17 декабря. Об этом стало известно на мероприятии Witcher Con, где также был представлен свежий трейлер сериала.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря
фото: collider.com

О сюжете продолжения почти ничего неизвестно, кроме того, что зрителям предстоит знакомство с Весемиром, Ламбертом и Эскелем, а действие некоторых эпизодов развернётся в Каэр Морхене. Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра вернутся к своим ролям.

Съёмки второго сезона создателям шоу пришлось неоднократно переносить из-за пандемии коронавируса, но производство всё-таки благополучно завершилось.

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