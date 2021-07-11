Аличе Рорвахер поработает на телевидении

Итальянская постановщица Аличе Рорвахер
снимет свой первый телесериал, уверяет Variety
.
Съёмки шоу, получившего название «Будет время» (Ci Sarà Una Volta), запланированы на 2022 год. В настоящий момент решаются вопросы по кастингу и другие детали. Как и полнометражные работы режиссёра «Чудеса
» и «Счастливый Лазарь
», это будет исследование мира итальянских народных сказок.
«Сказка относится к воображаемому времени: если сегодня кажется нормальным помещать эти истории в древнее "средневековое" прошлое, возможно, в конце 1950-х прибежищем воображения было не прошлое, а будущее, грядущее. Вот уже несколько лет я собираю впечатления о мире рассказчиков, которые населяли улицы, площади и фестивали Италии до второй половины 20 века. Киноматериалы, фотографии, раскадровки, листовки с текстами песен, карточки с предсказаниями: из всего этого материала возникло желание создать антологию их путешествий и рассказов. С одной стороны, чтобы исследовать огромный мир итальянской сказки, а с другой — заново пережить жизнь на улицах Италии конца 1950-х годов», —
рассказала о своей идее Рорвахер.
обсуждение >>