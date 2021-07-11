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Аличе Рорвахер поработает на телевидении

11 июля
2021 год

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11 июля 2021
Итальянская постановщица Аличе Рорвахер снимет свой первый телесериал, уверяет Variety.

Аличе Рорвахер поработает на телевидении
фото: theguardian.com

Съёмки шоу, получившего название «Будет время» (Ci Sarà Una Volta), запланированы на 2022 год. В настоящий момент решаются вопросы по кастингу и другие детали. Как и полнометражные работы режиссёра «Чудеса» и «Счастливый Лазарь», это будет исследование мира итальянских народных сказок.

«Сказка относится к воображаемому времени: если сегодня кажется нормальным помещать эти истории в древнее "средневековое" прошлое, возможно, в конце 1950-х прибежищем воображения было не прошлое, а будущее, грядущее. Вот уже несколько лет я собираю впечатления о мире рассказчиков, которые населяли улицы, площади и фестивали Италии до второй половины 20 века. Киноматериалы, фотографии, раскадровки, листовки с текстами песен, карточки с предсказаниями: из всего этого материала возникло желание создать антологию их путешествий и рассказов. С одной стороны, чтобы исследовать огромный мир итальянской сказки, а с другой — заново пережить жизнь на улицах Италии конца 1950-х годов», — рассказала о своей идее Рорвахер.
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