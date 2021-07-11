«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе»

В сети появился трейлер комедийного детектива «Тайна Сен-Тропе
» режиссёра Николаса Бенаму
(«Super-нянь
»).
Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит! Чтобы распутать это дело, горе-детективу придется притвориться дворецким и затеряться между пафосными знаменитостями и знойными женщинами в этом Провансе гламура и роскоши. Что ж, такой отпуск точно будет незабываемым!
«Для меня работа над такими фильмами — это двойное удовольствие
, — признаётся режиссёр Николя Бенаму. — С одной стороны, это именно то кино, которое я люблю смотреть как зритель, а с другой, обожаю работать как режиссер. Я мечтаю, чтобы таких картин становилось все больше: забавных, красивых, масштабных комедий
».
Главные роли в картине сыграли Кристиан Клавье
, Бенуа Пульворд
, Тьерри Лермит
, Жерар Депардье
, Росси Де Пальма
и другие.
В российский прокат «Тайна Сен-Тропе
» выйдет 22 июля.
обсуждение >>