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Дайджест от 05.07.2021
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«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе»

11 июля
2021 год

Новости кино >>
11 июля 2021
В сети появился трейлер комедийного детектива «Тайна Сен-Тропе» режиссёра Николаса БенамуSuper-нянь»).


Убийство — это не повод для смеха. Обычно. Но вот попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе, а расследование ведет весьма эксцентричный и не самый смышленый сыщик. Мотив есть у каждого, а вот с дедукцией — явно дефицит! Чтобы распутать это дело, горе-детективу придется притвориться дворецким и затеряться между пафосными знаменитостями и знойными женщинами в этом Провансе гламура и роскоши. Что ж, такой отпуск точно будет незабываемым!

«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе»

«Для меня работа над такими фильмами — это двойное удовольствие, — признаётся режиссёр Николя Бенаму. — С одной стороны, это именно то кино, которое я люблю смотреть как зритель, а с другой, обожаю работать как режиссер. Я мечтаю, чтобы таких картин становилось все больше: забавных, красивых, масштабных комедий».

Главные роли в картине сыграли Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд, Тьерри Лермит, Жерар Депардье, Росси Де Пальма и другие.

В российский прокат «Тайна Сен-Тропе» выйдет 22 июля.
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«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе» фотографии
«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе» фотографии
«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе» фотографии
«Достать ножи» по-французски: Кристиан Клавье расследует убийство в трейлере фильма «Тайна Сен-Тропе» фотографии
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