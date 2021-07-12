Майк Флэнеган заинтересовался комиксом «Нечто убивает детей»

Майк Флэнеган
адаптирует для Netflix комикс автора Джеймса Тайниона IV и художника Вертера Дель'Эдера «Нечто убивает детей» (Something Is Killing The Children), уверяет THR
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Комикс выпустило в сентябре 2019 года издательство Boom! Studios. На его страницах рассказывается о городе, захваченном монстрами, питающимися детьми. На защиту последних встаёт странствующая загадочная молодая женщина Эрика Слотер, промышляющая истреблением нечисти.
Флэнеган напишет сценарий вместе с постоянным соавтором Тревором Мэйси. Оба также выступят шоураннерами и исполнительными продюсерами пилотного эпизода намечающегося хоррор-сериала.
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