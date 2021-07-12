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В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ

12 июля
2021 год

Новости кино >>
12 июля 2021
Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа, объявил участников Основной программы и Конкурса первых серий. В этом году заметное место в программе занимают российские проекты разных жанров, что говорит о стремительном развитии веб-индустрии в стране, уточняет пресс-служба смотра.

В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ
фото: пресс-служба фестиваля

На участие в конкурсе было получено более 3000 заявок из 70 стран, а так как в прошлом году фестиваль был отменён из-за пандемии, отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В Основной конкурс смотра веб-контента вошли 45 проектов – 18 российских веб-сериалов и проекты из Бразилии, США, Республики Корея, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана. В Конкурс первых серий были отобраны девять проектов – пять будущих сериалов из России и работы из США, Германии, Великобритании и Китая.

«Программа этого года, российская её часть подтверждает, что за три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии, – говорит создатель фестиваля Антон Калинкин. – На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также надо отметить, что в последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях – российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров. Мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн, конечно, с соблюдением всем мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора».


Среди российских проектов в Основном конкурсе – продолжение популярного веба «Миллионер из Балашихи», над которым работал онлайн-кинотеатр КиноПоискHD, и второй сезон «Типа кино». В конкурсе будет показана и новая работа Шоты Гамисонии, лауреата Realist Web Fest за веб-сериал «В постели». Его «Секреты семейной жизни», главные роли в которых сыграли Алёна Михайлова и Пётр Скворцов, произведены продюсерской компанией «Среда» для онлайн-кинотеатра KION. В программе также представлен проект Okko «Записки отельера #Гельвеция», веб-сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» с Лукерьей Ильяшенко и Дмитрием Ендальцевым, интерактивный сериал «#Даняизвини» c Алексеем Лукиным, созданный СТС для платформы TikTok, размещённая на ivi драма #Fake_News, веб-хоррор ТВ3 «Не бойся» и новый проект Валерия Федоровича и Евгения Никишова «Инопланетяне среди нас».

Кроме того, на награды Третьего Realist Web Fest претендует и множество российских независимых веб-сериалов. Это подростковая драма «Сама дура», выросшая из одноимённой короткометражки Анны Зайцевой, откровенный сериал Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», режиссёрский проект «Систер» сценариста фильма «Тренер» Сергея Четверухина, анимация студии «Дикий Диджитал» «Последние дни трэша», основанное на реальных неудачных свиданиях драмеди «Естественный отбор» Кирилла Алёхина, креативный проект «ITamara», одним из продюсеров которого выступил Вадим Галыгин, необычное мокьюментари «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой» и ироничный «Полицейский с Ютюба» с Фёдором Лавровым в главной роли.

В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ
фото: кадр из сериала «Полицейский с Ютюба»

Среди зарубежных проектов, отобранных в конкурс фестиваля, оказались уже завоевавшие популярность и получившие множество международных призов пародийная немецкая костюмная комедия о трудностях эмансипации в конце 19 века Haus Kummerveldt и трогательный австралийско-испанский драмеди Cancelled, снятый автором хита «Витая в облаках» по мотивам истории с его собственной отменённой из-за пандемии свадьбы. Также в этой секции – новый сезон выдающейся канадской трагикомедии Public Writer со снимавшимся у Франсуа Озона, Тодда Хэйнса и Дени Вильнёва актёром Эммануэлем Шварцем в главной роли, свежий проект создателей участвовавшего в первом фестивале Realist сериала «Звезда андеграунда» под названием In Network, а также новый ситком лучшего режиссёра Realist-2018 Гастона Арманьо Backstage – об обратной стороне съёмок сериала.

Кроме этого, в рамках основной программы можно будет увидеть два проекта из Казахстана – бодрый криминальный экшен Sheker и феминистскую драму «Ночные ведьмы», французскую версию «Голодных игр» под названием Bastards и «Очень странные дела» по-итальянски — сериал Per Aspera. Австралию представит на Realist живописный экологический анимадок There is no I in island, Швейцарию – злободневный, но весьма ироничный документальный веб о девушке, добровольно отправившейся служить в армию, Нидерланды – социальная драма Heat о людях в условиях аномальной жары. Не обойдётся в этом году и без искромётных комедий, вроде американского The Pool про спасателей-неудачников, уругвайских The last youtuber про блогера, выживающего после зомби-апокалипсиса, и Maestra Venenо про сельскую учительницу, оказавшуюся в центре медийного скандала, израильского Dreckula про популярного в интернете вампира, бразильских жизненных зарисовок Romantics и бразильских ультракоротких скетчей Marcus & Mercier.

В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ
фото: facebook.com

В связи с большим количеством российских проектов в конкурсе организаторы смотра приняли решение в этом году добавить номинацию «Лучший российский веб-сериал». Победителей определит международное жюри, куда войдут режиссёры, актёры, профессионалы digital-индустрии. Жюри определит «Лучший веб-сериал», «Лучшую режиссуру», «Лучший сценарий», «Оригинальную идею», «Самый яркий персонаж» и «Лучший российский веб-сериал».

В жюри конкурса первых серий войдут представители российских онлайн-платформ. Они оценят девять проектов. Россию в этом блоке представляют экшен-комедия «УничтоЖанна», фантастика «Хаунд», драмеди «Миллениалы», креативным продюсером которого и исполнительницей главной роли выступила Анна Цуканова-Котт, сатира на мир телевидения «Основано на реальных событиях» и хоррор Esc c участием молодого актёра Аскара Нигамедзянова. Также можно будет увидеть комедию про женщину, нанявшую себе няню (LADYSiTTER, США), драму про журналиста, который ради расследования нанимается PR-менеджером к продажному бизнесмену (In two minds, Германия), триллеры про жутковатого доктора (Sick Doctor, Китай) и ночного кассира автозаправки (Night Cashier, Германия).
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