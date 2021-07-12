В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа, объявил участников Основной программы и Конкурса первых серий. В этом году заметное место в программе занимают российские проекты разных жанров, что говорит о стремительном развитии веб-индустрии в стране, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
На участие в конкурсе было получено более 3000 заявок из 70 стран, а так как в прошлом году фестиваль был отменён из-за пандемии, отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В Основной конкурс смотра веб-контента вошли 45 проектов – 18 российских веб-сериалов и проекты из Бразилии, США, Республики Корея, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана. В Конкурс первых серий были отобраны девять проектов – пять будущих сериалов из России и работы из США, Германии, Великобритании и Китая.
«Программа этого года, российская её часть подтверждает, что за три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии, – говорит создатель фестиваля Антон Калинкин. – На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу. Также надо отметить, что в последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях – российские веб-сериалы в конкурсе практически всех международных веб-смотров. Мы надеемся, что сегодняшняя ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн, конечно, с соблюдением всем мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора».
Среди зарубежных проектов, отобранных в конкурс фестиваля, оказались уже завоевавшие популярность и получившие множество международных призов пародийная немецкая костюмная комедия о трудностях эмансипации в конце 19 века Haus Kummerveldt и трогательный австралийско-испанский драмеди Cancelled, снятый автором хита «Витая в облаках» по мотивам истории с его собственной отменённой из-за пандемии свадьбы. Также в этой секции – новый сезон выдающейся канадской трагикомедии Public Writer со снимавшимся у Франсуа Озона, Тодда Хэйнса и Дени Вильнёва актёром Эммануэлем Шварцем в главной роли, свежий проект создателей участвовавшего в первом фестивале Realist сериала «Звезда андеграунда» под названием In Network, а также новый ситком лучшего режиссёра Realist-2018 Гастона Арманьо Backstage – об обратной стороне съёмок сериала.
Кроме этого, в рамках основной программы можно будет увидеть два проекта из Казахстана – бодрый криминальный экшен Sheker и феминистскую драму «Ночные ведьмы», французскую версию «Голодных игр» под названием Bastards и «Очень странные дела» по-итальянски — сериал Per Aspera. Австралию представит на Realist живописный экологический анимадок There is no I in island, Швейцарию – злободневный, но весьма ироничный документальный веб о девушке, добровольно отправившейся служить в армию, Нидерланды – социальная драма Heat о людях в условиях аномальной жары. Не обойдётся в этом году и без искромётных комедий, вроде американского The Pool про спасателей-неудачников, уругвайских The last youtuber про блогера, выживающего после зомби-апокалипсиса, и Maestra Venenо про сельскую учительницу, оказавшуюся в центре медийного скандала, израильского Dreckula про популярного в интернете вампира, бразильских жизненных зарисовок Romantics и бразильских ультракоротких скетчей Marcus & Mercier.
В связи с большим количеством российских проектов в конкурсе организаторы смотра приняли решение в этом году добавить номинацию «Лучший российский веб-сериал». Победителей определит международное жюри, куда войдут режиссёры, актёры, профессионалы digital-индустрии. Жюри определит «Лучший веб-сериал», «Лучшую режиссуру», «Лучший сценарий», «Оригинальную идею», «Самый яркий персонаж» и «Лучший российский веб-сериал».
В жюри конкурса первых серий войдут представители российских онлайн-платформ. Они оценят девять проектов. Россию в этом блоке представляют экшен-комедия «УничтоЖанна», фантастика «Хаунд», драмеди «Миллениалы», креативным продюсером которого и исполнительницей главной роли выступила Анна Цуканова-Котт, сатира на мир телевидения «Основано на реальных событиях» и хоррор Esc c участием молодого актёра Аскара Нигамедзянова. Также можно будет увидеть комедию про женщину, нанявшую себе няню (LADYSiTTER, США), драму про журналиста, который ради расследования нанимается PR-менеджером к продажному бизнесмену (In two minds, Германия), триллеры про жутковатого доктора (Sick Doctor, Китай) и ночного кассира автозаправки (Night Cashier, Германия).
обсуждение >>