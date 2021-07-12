В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ

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Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц и Нелли Уварова снимаются в «Ангеле мести»

12 июля

Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым

Премьера состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals