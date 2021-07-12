Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым

Данила Козловский
и Александр Петров
закончили сниматься в сериале Валерия Тодоровского
«Надвое
». Об этом рассказал в Инстаграме
Петров.
«Мы закончили фильм #Надвое. Было по-настоящему, честно. Валерий Петрович Тодоровский почему-то выигрывает партию. Почему? У Кого? Уверен, у зрителя. Надвое. Скоро. И спасибо за смелость продюсерам Вячеславу Муругову и Антону Златопольскому. И, главное, спасибо за дружбу Даня Козловский !!! Скоро @itsmore.tv и @tvrussia !!! Невероятная группа~секта Тодоровского, спасибо Вам! Всей команде большое спасибо», —
говорится в сообщении актёра.
«Надвое» – это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Козловский) и Саня (Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолётное знакомство полностью меняет их жизни. Главные женские роли исполнили Ирина Старшенбаум
и Елизавета Базыкина
. Съёмки прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.
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