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Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым

12 июля
2021 год

Новости кино >>
12 июля 2021
Данила Козловский и Александр Петров закончили сниматься в сериале Валерия Тодоровского «Надвое». Об этом рассказал в Инстаграме Петров.

Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым
фото: instagram.com

«Мы закончили фильм #Надвое. Было по-настоящему, честно. Валерий Петрович Тодоровский почему-то выигрывает партию. Почему? У Кого? Уверен, у зрителя. Надвое. Скоро. И спасибо за смелость продюсерам Вячеславу Муругову и Антону Златопольскому. И, главное, спасибо за дружбу Даня Козловский !!! Скоро @itsmore.tv и @tvrussia !!! Невероятная группа~секта Тодоровского, спасибо Вам! Всей команде большое спасибо», — говорится в сообщении актёра.

«Надвое» – это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Козловский) и Саня (Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолётное знакомство полностью меняет их жизни. Главные женские роли исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съёмки прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.
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№ 1
Андрей Гринев (Москва)   12.07.2021 - 14:06
два удивительныъ актера нашего времени. Надеюсь из этого выйдет достойный сериал! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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