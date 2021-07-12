Съёмки второго сезона веб-сериала «Найден_Жив» подошли к концу

Завершились съёмки второго сезона интерактивного веб-сериала «Найден_Жив» с участием Артура Смольянинова и Андрея Смолякова. Работа над монтажом материала и созданием интерактивных элементов ещё продолжается. Премьера состоится ближайшей осенью на сайте найден-жив.рф, в соцсетях и на Youtube, сообщает пресс-служба сериала.
фото: пресс-служба сериала
В основе сюжета лежат реальные истории из будней отряда спасателей-добровольцев «ЛизаАлерт». Его участники — обычные люди, занимающиеся оперативным поиском пропавших людей. Новый сезон расскажет о трёх подростках-бегунках, которые уезжают из своего провинциального города в столицу, чтобы их там не нашли. В сериале, как и в реальности, история не заканчивается поисковыми мероприятиями. Подросткам предстоит вернуться в свои семьи к непонимающим родителям и постараться заново выстроить отношения, в этом им также помогут участники «ЛизаАлерт».
«Съёмки проходили достаточно интенсивно. У нас была очень большая выработка в день. Вся группа была в тонусе, потому что за небольшое количество смен нужно было отснять тяжёлый проект, где много локаций, много героев. Снимали частично в Боровске, частично в Москве», — вспоминает режиссёр сериала Ольга Арлаускас.
фото: пресс-служба сериала
Зрители увидят Смольянинова в роли координатора поиска, Смолякова — в образе отчима одной из героинь, а также спортивного комментатора Михаила Меламеда и актрису Варвару Верховых, воплотивших образы поисковиков. Настоящие добровольцы «ЛизаАлерт» также приняли участие в съёмках.
«Как и в прошлом сезоне сериала, волонтёры отряда "ЛизаАлерт" не являются профессиональными актёрами, но мы считаем, что их участие — это одна из ценностей нашего проекта, потому что видеть на экране в художественном произведении лица тех людей, которые ежедневно выходят на поиски реально пропавших людей, это особый уровень достоверности. При этом я уверен, что зрителям не удастся отличить актёрскую игру от неактёрской», — считает генеральный продюсер проекта Никита Тихонов-Рау.
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