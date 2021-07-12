Съёмки второго сезона веб-сериала «Найден_Жив» подошли к концу

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12 июля Завершились съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым Премьера состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals

12 июля В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ Объявлены участники смотра, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа