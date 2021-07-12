Apple TV+ заключила эксклюзивное соглашение с компанией Александра Роднянского

Международная онлайн-платформа Apple TV+ заключила сделку о стратегическом сотрудничестве с AR Content. Согласно условиям эксклюзивного соглашения, компания Александра Роднянского «будет разрабатывать и производить для платформы Apple TV+ событийные сериалы на стыке различных культур и языков»
, говорится в сообщении компании.
Речь идёт о так называемом договоре first-look, который в обмен на определённые гарантии со стороны Apple предоставляет глобальному стримингу право первому выбирать для производства и показа проекты, разрабатываемые командой Роднянского. Тем самым AR Content стала первой компанией за пределами США и Великобритании, заключившей подобное соглашение с американской платформой, и присоединилась к узкому пулу продюсеров, с которыми Apple TV+ ранее уже объявила о стратегическом партнёрстве. Это Sikelia Productions Мартина Скорсезе
, Appian Way Леонардо ДиКаприо
, Green Door Pictures Идриса Эльбы
, Scott Free Productions Ридли Скотта
, A24 Даниэля Катца, Imagine Entertainment Рона Ховарда
и Брайана Грейзера
и Skydance Animation Дэвида Эллисона.
«Для меня стратегическое сотрудничество со знаменитой корпорацией имеет большое значение. Партнёрство с Apple — это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссёры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией. Это свидетельство грандиозной исторической перемены. Инвестируя ресурсы в локальный контент на национальных языках, онлайн-платформы меняют правила, по которым киноиндустрия существовала десятилетиями. Теперь это не централизованная система, в которой Голливуд отправлял свои фильмы и сериалы во все уголки земного шара, а, напротив — кинематографисты со всего мира делятся своими собственными историями со зрителями других стран на доступной всем глобальной платформе. Я рад быть частью этой колоссальной культурной трансформации», —
прокомментировал сделку Александр Роднянский.
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