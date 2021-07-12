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Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом»

12 июля
2021 год

Новости кино >>
12 июля 2021
В Минске и Минской области продолжаются съёмки восьмисерийной остросюжетной комедии «Абсурд». Главные роли в ней исполняют Андрей Мерзликин и Алексей Маклаков, а компанию им составят Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Александр Удальцов, Виктория Полторак и Анна Старшенбаум. Основной локацией для сериала послужит Мирский замок, который переквалифицируется в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету местная зона одного провинциального городка готовится встретить комиссию Евросоюза и ЮНЕСКО, которые должны проверить условия пребывания осуждённых и оценить состояние тюрьмы – самого древнего каменного здания Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, генерал Хоботов (Анатолий Голуб) из Москвы решает сделать ход конём – настоящих заключённых, конечно же, под строгим конвоем отправить на поезде покататься по стране, а вместо них нанять профессиональных актёров, которые за хороший гонорар сыграют счастливых и довольных жизнью зеков. И всё бы хорошо: труппа одного театра во главе с худруком Егоровым (Маклаков) соглашается взяться за эту работу, но, как часто бывает, что-то идёт не так.

«Этот проект привлёк меня хорошим сценарием и, самое главное, жанром, который мне нравится и в котором я не так часто работаю. Жанр близкий к фэнтези, но в то же время он и трагичный, и смешной – в общем, как и вся наша жизнь, состоящая из трагедии и комедии. И, конечно же, этим он и отличается от других, потому что здесь есть возможность существовать сразу в нескольких жанрах – драматических, лирико-драматических, трагикомичных, что является достоинством этого материала. Каких-то особенностей, сопутствующих работе в этом проекте, я пока не заметил, но, наверное, отметил бы грим, потому что я только во второй картине за свою жизнь работаю в парике. Поэтому обживаю новое состояние человека, который когда-то потерял волосы и вдруг, пусть и на время, но получил их обратно», – делится Алексей Маклаков.

Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Троих зеков – авторитета Валета (Мерзликин), альфонса Алика (Чурсин) и экстремиста Дэна (Сергей Ходьков) забывают на зоне: каждый из них по тем или иным причинам не появился на построении, но их «товарищи» выручили и крикнули за отсутствующих. Таким образом зеков погрузили в поезд – всех, кроме троих. Когда на следующий день на территории пустой зоны, где полным ходом идут ремонтные работы и уборка, обнаруживаются ошарашенные Валет, Алик и Дэн, у начальства не находится иного решения, как отдать их на поруки местным полицейским – ППСникам Мише (Мамонов), Игорю (Александр Тарасов) и водителю экипажа ППС Ване (Удальцов). Такой расклад – и для зеков, и для полицейских – кажется более чем абсурдным.

«Сценарий мне сразу понравился своим остроумным юмором, насыщенным действием и тем, что он достаточно цельный, интересный и захватывающий. Надеюсь, мы снимем кино, которое будет таким же интересным и захватывающим, как и сценарий, и зрителю очень понравится. Магистральным сюжетом является история о том, как зеки подружились с ментами. Наверное, поэтому авторы и дали такое название проекту – "Абсурд", потому что, конечно, в жизни такое произойти не может. Но этот сценарий, как и любой хороший, не просто про зеков и ментов, а в первую очередь про людей, про нас. Основная мысль заключается в том, что неважно, в какой одежде ты ходишь – в арестантской робе или в полицейском мундире – важно, какой ты человек. И это в более широком смысле касается всех нас, а не только зеков и ментов. В этом и есть основной посыл авторов – когда я снимаю, я снимаю про это и стараюсь именно на этой идее сделать акцент», – говорит режиссёр сериала Артём Насыбулин.
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Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом» фотографии
Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом» фотографии
Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом» фотографии
Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков и Юрий Чурсин столкнутся с «Абсурдом» фотографии
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