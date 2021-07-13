«Французские каникулы» пройдут в кинотеатре «Пионер» и парке «Музеон»

Ежегодный фестиваль «Французские каникулы» пройдет с 13 июля по 1 августа на двух площадках — в кинотеатре «Пионер» и в «Москино Музеон», который расположился под открытым небом, сообщают организаторы.
фото: pioner-cinema.ru
Откроет смотр комедийная мелодрама о путешествии по югу Франции «Ослик, любовник и я» с Лор Калами, лента «Тайна Сен-Тропе» поведает о незадачливом детективе, расследующем убийство среди богачей-курортников. В мелодраме «Стейк от кутюр» редактор модного журнала пытается справиться с семейным бизнесом — мясной лавкой, а комедия для всей семьи «Махнемся телами» рассказывает, как наконец достичь взаимопонимания с самыми несносными родственниками.
В программе фестиваля также романтическая фантазия «Влюбленный Ван Гог», фильм «Сын» — триумфатор программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля о трагедии, катастрофически изменившей жизнь семьи. В драме «Марго» главная героиня в исполнении Эммануэль Беар после смерти мужа пытается найти новую причину жить. А триллер «Три дня и жизнь» посвящен страшным событиям в деревушке на севере Франции.
фото: К/ф «Тайна Сен-Тропе»
Впервые на «Французских каникулах» представят специальную программу для детей и подростков, в которую вошли анимационная лента «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» по книге Дино Буццати и мультфильм «Джек и механическое сердце» — волшебная сказка о том, как любовь побеждает время. Все картины будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.
Информация о фильмах и расписание сеансов доступны по ссылке.
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