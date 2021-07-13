Анна Снаткина отправится за сокровищами «Хозяйки горы»

По сюжету действие разворачивается в небольшом шахтерском поселке Каменный, где каждый знает легенду о Хозяйке горы – зеленоглазой княжне Марии Тумановой, бывшей владелице изумрудных приисков, которая получила прозвище Василиска. Женщина спрятала в поселке свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть. Долгие годы местные с осторожностью произносят даже ее имя. И только 17-летняя красавица Аленка Кошкина бросает вызов колдовству Василиски. В тот же день отец девушки обнаруживает в шахте шкатулку с драгоценностями, однако находка приносит жителям одни несчастья.
«Моя героиня Алена – молодая девушка, которая стремится завоевать весь мир, ну или, по крайней мере, сделать в этой жизни то, чего бы ей очень хотелось. Она достаточно смелая даже наглая, а где-то – невероятно пробивная. Но во всем нужна золотая середина и силы для того, чтобы вовремя остановиться, в том числе и в погоне за материальными благами. Если ты не можешь этого сделать, деньги начинают тебя портить, и, в конце концов, губят», — отметила Анна Снаткина.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
События сериала охватывают двадцать лет, с 90-х годов и вплоть до наших дней. Чтобы перевоплотиться в 17-летнюю девушку Снаткиной пришлось поправиться на 10 килограммов. Для создания образов художники использовали сложный пластический грим.
Съемки «Хозяйки горы» проходили в Минске, Гродненской и Брестской областях, а также в Адыгее. Вымышленный поселок Каменный снимали в маленьком белорусском Усяже, а масштабные декорации шахты были выстроены в районе огромного гранитного карьера Микашевичи.
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