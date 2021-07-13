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Дайджест от 12.07.2021
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Завершились съемки эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко

13 июля
2021 год

Новости кино >>
13 июля 2021
Завершились съемки сериала «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко в главной роли. Премьера оригинального проекта KION в жанре эротического триллера состоится уже в этом году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Завершились съемки эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко
фото: Пресс-служба KION

Главная героиня — опытный патологоанатом Лиза — точно знает, как получить от жизни всё. Она свободна, общительна, уверена в себе и привыкла самовыражаться без оглядки на чужое мнение. Девушка не ищет серьезных отношений, поэтому часто проводит ночи с новыми партнерами. Все меняется, когда на секционном столе Лизы оказываются ее любовники.

В сериале также сыграли Олег Васильков, Евгений Харитонов, Георгий Кудренко, Анастасия Кувшинова и другие. Режиссерское кресло занял Игорь ВолошинОльга»). В числе продюсеров — Татьяна Яковенко, Наталья Исакова и Максим Филатов.

Завершились съемки эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко
фото: Пресс-служба KION

«В каком-то смысле для меня это история о том, насколько далеко способен зайти человек в борьбе со своими фобиями, со своим каким-то большим травматическим страхом, и какую степень свободы он себе дает на пути освобождения от своих чудовищ. Мы создаем микс жанров, которые, в каком-то смысле, исследуют само кино, превращая проект в артовое высказывание, на крепком зрительском движке. Все герои этой истории – люди, которые изначально совершают жесткие поступки, выстраивают себе мосты из одного круга ада в другой, потихоньку выбираясь к свету», — отметил Игорь Волошин.

«Змееносец» будет доступен для просмотра в формате киносториc (8 серий по 15 минут). Съемки проходили в Выборге и Санкт-Петербурге — для создания контраста между уверенным современным городом и уязвимым и ветхим прошлым.
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