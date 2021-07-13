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Открыт прием заявок на питчинг дебютантов в рамках фестиваля «Короче»

13 июля
2021 год

Новости кино >>
13 июля 2021
Открыт прием заявок на питчинг дебютантов в рамках IX фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет с 20 по 22 августа в Калининграде. Призовой фонд составляет миллион рублей, сообщают организаторы.

Открыт прием заявок на питчинг дебютантов в рамках фестиваля «Короче»
фото: korochekino.ru

Проекты короткометражных фильмов принимаются в двух категориях: Short. Made in Kaliningrad, съемки которых планируются в Калининградской области, и Short. No Limit – работы без региональных и сюжетных ограничений. В каждой номинации победители получат по 500 тысяч рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов мероприятия. Все конкурсанты смогут принять участие в образовательной программе Всероссийского молодежного кинофорума.

Для участия в питчинге нужно зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», прикрепив к ней синопсис и сценарий. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать в разделе «Конкурсы».
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