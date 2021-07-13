Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2»

КиноПоиск HD показал тизер-трейлер нового сезона эксклюзивного сериала «Проект «Анна Николаевна» 2
». Действие народной сай-фай комедии про андроида-полицейскую Анну Николаевну Королькевич переместится в Москву.
Столица, держись! Полицейские из провинциального городка едут покорять Златоглавую – начальника отдела Виктора Сергеевича Галузо переводят по службе, а вместе с ним и команду, уже хорошо знакомую зрителям. И пока оперативники Слава Ляпин и Серёжа Мокрый учатся ориентироваться в московском метрополитене, в отделе появляется настоящая – живая Анна Николаевна Королькевич.
К своим ролям во втором сезоне проекта вернутся Зоя Бербер
, Сергей Гармаш
, Фёдор Лавров
, Кузьма Сапрыкин
, Антон Филипенко
другие актёры.
Новый сезон сериала «Проект «Анна Николаевна» 2
» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс осенью 2021 года.
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