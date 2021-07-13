Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2»

13 июля
2021 год

Новости кино >>
13 июля 2021
КиноПоиск HD показал тизер-трейлер нового сезона эксклюзивного сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2». Действие народной сай-фай комедии про андроида-полицейскую Анну Николаевну Королькевич переместится в Москву.


Столица, держись! Полицейские из провинциального городка едут покорять Златоглавую – начальника отдела Виктора Сергеевича Галузо переводят по службе, а вместе с ним и команду, уже хорошо знакомую зрителям. И пока оперативники Слава Ляпин и Серёжа Мокрый учатся ориентироваться в московском метрополитене, в отделе появляется настоящая – живая Анна Николаевна Королькевич.

Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2»

К своим ролям во втором сезоне проекта вернутся Зоя Бербер, Сергей Гармаш, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Антон Филипенко другие актёры.

Новый сезон сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс осенью 2021 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Зоя БерберСергей ГармашАлександр КарпиловскийФёдор ЛавровКузьма СапрыкинАнтон Филипенко
фильмы
Проект «Анна Николаевна»-2

фотографии >>
Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2» фотографии
Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2» фотографии
Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2» фотографии
Андроид Зоя Бербер становится человеком в трейлере сериала «Проект «‎Анна Николаевна»‎ 2» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Мария Виноградова
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Владимир Лаптев
Аквелина Ливмане
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Мурилу Бенисиу
Каролина Грушка
Мишель Константен
Чич Марин
Жак Перрен
Харрисон Форд
Роберт Форстер
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2020
Влюблённый Ван Гог
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2021
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Космический джем: Новое поколение
научная фантастика, приключения, семейное кино, спортивный фильм, фэнтези
США, 2021
Любовь по ту сторону
комедия, мелодрама, фэнтези
США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Облачный атлас
драма, мистика, научная фантастика, экранизация
Германия, Гонконг, Китай, США, Сингапур, 2012
Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен