Белая клетка, темные люди: Репортаж со съемок сериала «Самка богомола» с Ириной Розановой и Павлом Чинаревым

В Санкт-Петербурге завершаются съемки сериала видеосервиса START «Самка богомола» – отечественной адаптации практически одноименного французского проекта, несколько лет назад вышедшего на Netflix. Кино-Театр.Ру побывал в северной столице и выяснил, чем отличается российский проект от оригинала, почему Ирину Розанову поместили в клетку внутри старинной усадьбы и как актриса выстраивала отношения со своим экранным сыном в исполнении Павла Чинарева.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
На Петергофской дороге, в нескольких километрах от Санкт-Петербурга расположена вполне выдающаяся по кинематографическим меркам усадьба «Знаменка» или Знаменская дача, бывшее имение графа Алексея Разумовского, чей проект сделал чуть ли не сам Растрелли. До царского Петергофа – рукой подать, но в разные годы перестраиваемый объект (хотя за ту же перестройку отвечали, например, Боссе и Бенуа) в популярный экскурсионный маршрут входит редко, зато для кинематографистов является объектом вполне достойным. Большая парковая территория, где спокойно может разместиться и вся необходимая для съемок техника, выдающийся дворцовый фасад и просторное, пусть и несколько обветшалое здание, где можно возвести декорации не меньше, чем в первом павильоне «Мосфильма».
Именно этот объект и выбрали для условной конспиративной квартиры создатели отечественного сериала «Самка богомола». По сюжету серийная убийца Жанна Дронова, которой дали прозвище, ставшее названием российской адаптации французского хита, отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын, который не общался с матерью последние 20 лет. И именно в интерьерах «Знаменки» Дроновой и организуют временное убежище, где и состоится первая встреча с сыном.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Самой сложной для меня была сцена встречи моего героя с матерью спустя 20 лет, с женщиной, к которой у него накопилось определенное количество претензий. Но ее персона нужна моему герою для решения его личных проблем – если бы их не было, он бы не пошел на этот контакт. Так что эта встреча ему далась тяжело, но мне как актеру очень интересно было найти какие-то ходы и ключи для этой сцены», – рассказывает исполнитель роли сына Жанны, актер Павел Чинарев.
В отличие от Ирины Розановой он попал на проект в результате долгого кастинга и проб, причем на этапе отбора одну из ключевых сцен ему пришлось играть вовсе не с Розановой, а с другой актрисой.
«На пробах не было Ирины Юрьевны, была моя знакомая, которая в реальной жизни младше меня. И я говорил: «Мама, ответь мне на вопрос!» 25-летней девушке, отчего немного путался, но в итоге все было в порядке и я оказался на этом проекте», – смеется Чинарев.
Уже во время съемок они с Ириной Розановой начали называть на площадке друг друга «мама» и сын».
«Знаете, когда играешь любовь, то говорят, что должна возникнуть химия. Вот когда ты играешь мать и сына, должно быть нечто большее, чем химия, это какое-то эфемерное понятие, которое сложно охарактеризовать в двух словах, но мне почему-то кажется, что нам с Ириной Юрьевной это удалось», – говорит артист.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
При этом он уточняет, что его герой-следователь заинтересовал его вовсе не из-за детективной составляющей, а именно из-за психологического или даже психотерапевтического накала.
«У моего персонажа много проблем, комплексов, недостатков, которые нужно оставить в прошлом и пойти вперед. Пока он не разобрался со своим прошлым, он не может жить нормальной жизнью, и это его основная проблема. И все это дело богомола, которое раскручивается на протяжении восьми серий – это, в целом, путь психологической ремиссии человека, идущего к спокойствию и уравновешиванию себя. И это самое интересное для меня в этой роли. Гораздо интереснее, чем просто найти преступника», – отмечает Павел Чинарев.
И внутри сцен он вместе с партнером – опытным следователем в исполнении Александра Марина – существует на сопротивление. Оба они в черном. Героиня Ирины Розановой – та самая «маньячка», как ее называют почти все на площадке, в одежде на несколько тонов светлее и в белой клетке, благодаря осветительной технике, практически окутанной солнечными лучами. «Больше внутреннего мятежа, Ир», – командует режиссер Нурбек Эген и калибрует вместе с оператором Яковом Баштой крупный план.
«Я никогда не думаю про конъюнктуру, не думаю о том, что вот фильм выйдет и общество перестанет издеваться над женщинами и другими людьми. Это же просто диалог со зрителями. И у нас нет цели сделать загадочный и непонятный фильм о каком-то маньяке. Я делаю кино о человеке, который был в определенное время покалечен, и о том, как такие травмы потом влияют на мир, на его жизнь и судьбы других людей, на мировоззрение», – говорит Нурбек Эген.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Сам он французский оригинал полностью не смотрел – видел лишь трейлер и несколько эпизодов. Не хотелось заведомо обрекать себя на рамки адаптации, переснимать покадрово, что часто делают отечественные кинематографисты, когда берутся за ремейки известных форматов. Намеренно оригинал не смотрел и актер Александр Марин, сыгравший старшего следователя, когда-то и отправившего Жанну Дронову в тюрьму.
«Главные события, как я понимаю, остаются теми же, но смотреть французский сериал я не стал, потому что это волей-неволей могло оказать какое-то влияние, заставило бы играть в противовес тому, что сделано, а это может быть ошибочным. Ты как актер должен быть свободен – читаешь сценарий, видишь персонажа, вместе с режиссером на эту тему фантазируешь и тогда что-то рождается, а иначе ты будто бы оказываешься в клетке предыдущего сериала. Хотя я его, конечно, посмотрю, когда мы закончим работать, и сравню», – отмечает Марин.
И только исполнительница главной роли Ирина Розанова уже даже на стадии съемок не боится сравнивать оригинал и российскую «Самку богомола» – она уверена, что в отечественной версии и больше разнообразных сюжетных линий, и, главное, все получается более эмоционально. Не зря же все-таки режиссер настаивает на отчаянном внутреннем мятеже ее героини.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Сейчас столько криминала, что и изучать ничего не надо, стоит только Интернет открыть. У меня много лет за плечами, своих событий, съемочного опыта в очень непростых условиях. Я снималась в реальных тюрьмах неоднократно, видела настоящих насильников, знаю человеческие судьбы, которые даже пересказывать страшно. Чтобы что-то рассказать на экране, не надо кого-то на самом деле расчленять, – по-питерски шутит Ирина Розанова. – Я прихожу в декорации, смотрю, как замечательно работают наши художники, как прекрасно работает вся съемочная группа во главе с режиссером, и погружаюсь в работу. Меня не пугают страшные декорации. Я же театральный ребенок, выросла за кулисами, а там чего только не видела – и головы драконов, и чертей...Головы отрезанные меня не пугают».
Несмотря на свой большой опыт, Ирина Розанова из тех актрис, кто не подходит к плейбеку. На «Самке богомола» она по-настоящему доверяет режиссеру и всей группе, о чем не устает повторять в комментариях журналистам. И искренне надеется, что «Самка богомола» станет не проходным детективом, а именно что психологическим исследованием травм, которые могут в корне изменить любого человека. Так это будет или нет, зрители узнают уже осенью на видеосервисе START.
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