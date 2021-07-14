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«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»

14 июля
2021 год

Новости кино >>
14 июля 2021
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми-2021». Лидерами стали сериалы «Корона» и «Мандалорец», заявленные в 24 категориях. 73-я церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.

«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
фото: К/ф «Корона»

За звание лучшего драматического сериала поборются «Рассказ служанки», суммарно представленный в 21 номинации, «Бриджертоны», «Страна Лавкрафта», «Пацаны», «Поза», «Это мы», «Мандалорец» и «Корона». В секцию комедийных проектов попали «Тед Лассо», «Эмили в Париже», «Хитрости», «Бортпроводница», «Метод Комински», «4лен», «Черная комедия» и «Кобра Кай». Лучшим мини-сериалом может стать «Мейр из Исттауна», «Ход королевы», «Я могу уничтожить тебя», «Подземная железная дорога» и «Ванда/Вижн», который заявлен в 23 категориях.

По количеству номинацией лидируют проекты HBO и HBO Max, получившие 130 упоминаний. За ними расположился Netflix — 129 номинаций, а затем стриминг Disney+, отмеченный 71 раз.

«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
фото: Disney+

Награду за главную мужскую роль в драме могут получить Реге-Жан Пейдж, Билли Портер, Стерлинг Кэй Браун, Джонатан Мэйджерс, Джош О’Коннор и Мэттью Риз. Среди актрис в этой секции заявлены Элизабет Мосс, Оливия Колман, Эмма Коррин, Узо Адуба, ЭмДжей Родригес и Джерни Смоллетт.

На статуэтки за комедийные роли претендуют Джин Смарт, Эйди Брайант, Кейли Куоко, Эллисон Дженни, Трэйси Эллис Росс, Энтони Андерсон, Майкл Дуглас, Уильям Х. Мэйси, Джейсон Судейкис и Кенан Томпсон. А за роли в мини-сериалах — Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой, Михаэла Коэл, Синтия Эриво, Элизабет Олсен, Пол Беттани, Хью Грант, Юэн Макгрегор, Лин-Мануэль Миранда и Лесли Одом.
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Энтони АндерсонПол БеттаниСтерлинг Кэй БраунХью ГрантЭллисон ДженниМайкл ДугласОливия КолманЭмма КорринМихаэла КоэлКейли КуокоЮэн МакгрегорЛин-Мануэль МирандаЭлизабет МоссДжонатан МэйджерсУильям Эйч МэйсиДжош О'КоннорЛесли Одом мл.Элизабет ОлсенРеже-Жан ПейджБилли ПортерМэттью РизТрейси Эллис РоссДжин СмартДжерни СмоллеттДжейсон СудейкисАня Тейлор-ДжойКенан ТомпсонКейт УинслетСинтия Эриво
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