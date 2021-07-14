«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»

Объявлены
номинанты
на телевизионную премию «Эмми-2021». Лидерами стали сериалы «
Корона
» и «
Мандалорец
», заявленные в 24 категориях. 73-я церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.
фото: К/ф «Корона»
За звание лучшего драматического сериала поборются «
Рассказ служанки
», суммарно представленный в 21 номинации, «
Бриджертоны
», «
Страна Лавкрафта
», «
Пацаны
», «
Поза
», «
Это мы
», «Мандалорец» и «Корона». В секцию комедийных проектов попали «
Тед Лассо
», «
Эмили в Париже
», «
Хитрости
», «
Бортпроводница
», «
Метод Комински
», «
4лен
», «
Черная комедия
» и «
Кобра Кай
». Лучшим мини-сериалом может стать «
Мейр из Исттауна
», «
Ход королевы
», «
Я могу уничтожить тебя
», «
Подземная железная дорога
» и «
Ванда/Вижн
», который заявлен в 23 категориях.
По количеству номинацией лидируют проекты HBO и HBO Max, получившие 130 упоминаний. За ними расположился Netflix — 129 номинаций, а затем стриминг Disney+, отмеченный 71 раз.
фото: Disney+
Награду за главную мужскую роль в драме могут получить
Реге-Жан Пейдж
,
Билли Портер
,
Стерлинг Кэй Браун
,
Джонатан Мэйджерс
,
Джош О’Коннор
и
Мэттью Риз
. Среди актрис в этой секции заявлены
Элизабет Мосс
,
Оливия Колман
,
Эмма Коррин
,
Узо Адуба
,
ЭмДжей Родригес
и
Джерни Смоллетт
.
На статуэтки за комедийные роли претендуют
Джин Смарт
,
Эйди Брайант
,
Кейли Куоко
,
Эллисон Дженни
,
Трэйси Эллис Росс
,
Энтони Андерсон
,
Майкл Дуглас
,
Уильям Х. Мэйси
,
Джейсон Судейкис
и
Кенан Томпсон
. А за роли в мини-сериалах —
Кейт Уинслет
,
Аня Тейлор-Джой
,
Михаэла Коэл
,
Синтия Эриво
,
Элизабет Олсен
,
Пол Беттани
,
Хью Грант
,
Юэн Макгрегор
,
Лин-Мануэль Миранда
и
Лесли Одом
.
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