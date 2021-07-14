«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон

Сериал «Локи
» с Томом Хиддлстоном
официально продлен на второй сезон. Об этом стало известно из сцены после титров, размещенной в финальной серии первого сезона.
Премьера «Локи» состоялась 9 июня этого года на платформе Disney+. Шестисерийный сольник знаменитого злодея Marvel рассказывает, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал
». Хитроумный бог обмана попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» и продолжает появляться на Земле, влияя на ход ее истории.
Финал сериала подводит к началу картины Сэма Рэйми
«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия
», которая должна выйти на экраны в марте 2022 года.
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