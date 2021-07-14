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Дайджест от 12.07.2021
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«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон

14 июля
2021 год

Новости кино >>
14 июля 2021
Сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном официально продлен на второй сезон. Об этом стало известно из сцены после титров, размещенной в финальной серии первого сезона.

«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон

Премьера «Локи» состоялась 9 июня этого года на платформе Disney+. Шестисерийный сольник знаменитого злодея Marvel рассказывает, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал». Хитроумный бог обмана попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» и продолжает появляться на Земле, влияя на ход ее истории.

Финал сериала подводит к началу картины Сэма Рэйми «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», которая должна выйти на экраны в марте 2022 года.
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фильмы
Доктор Стрэндж в мультивселенной безумияЛокиМстители: Финал

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«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон фотографии
«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон фотографии
«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон фотографии
«Локи» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон фотографии
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