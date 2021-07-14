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Линда Лапиньш, Игорь Пазыч, Дмитрий Смирнов и Азамат Нигманов попали на стажировку в ОВД

14 июля
2021 год

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14 июля 2021
Премьера детективного сериала «Стажеры» состоится 17 июля на НТВ. Главные роли в картине исполнили Андрей Чубченко, Игорь Пазыч, Дмитрий Смирнов, Линда Лапиньш и Азамат Нигманов, сообщает пресс-служба телеканала.

Линда Лапиньш, Игорь Пазыч, Дмитрий Смирнов и Азамат Нигманов попали на стажировку в ОВД
фото: Пресс-служба НТВ

В центре истории – четверо молодых людей, которые попадают на практику в обычный ОВД под началом капитана Ильи Ремизова, циничного оперативника, привыкшего к крутым порядкам как в лихих 90-х. Так, в его отделе оказываются честный и неподкупный, но начавший службу с обмана Женя Давыдов, мажор Коля Берг, блондинка Катя Белоусова, преследующая личные цели, и уйгур Зия Искандеров, которому каждый раз приходится объяснять, что он не узбек и не татарин, и каждый раз без толку. Поначалу Ремизов поручает им плевые дела. Однако на практике стажеры узнают обратную сторону работы в полиции, да и сам капитан многому учится у них, возвращаясь к, казалось бы, забытым идеалам своей молодости.

«Для меня этот проект — это опыт встречи с другим поколением, я бы сказал, с поколением моих детей. Все эти молодые ребята меня очень хорошо мобилизовали и обогатили в актерском плане: я отталкивался от их энергетики, которая и дала толчок развитию моего героя. И в результате я сам помолодел лет на десять. Работалось очень легко, мы пошли на некий эксперимент, ведь меня зритель привык воспринимать в несколько ином формате», – отметил Андрей Чубченко.
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