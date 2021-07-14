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Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подводит итоги года

14 июля
2021 год

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14 июля 2021
Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts подводит итоги третьего года работы. С 22 по 28 июля в сети кинотеатров «Москино» пройдет неделя закрытия смотра, сообщают организаторы.

Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подводит итоги года
фото: Пресс-служба Moscow Shorts

В течение шести дней зрителям представят короткометражки, претендующие на главные награды в 13 номинациях, а 28 июля состоится церемония награждения и показ проектов-победителей. Лауреаты 2021 года получат статуэтку Матрешки — официальный символ фестиваля, придуманный художником Антоном Харунжим. Особую награду в категории «Лучший российский фильм» вручит партнер Moscow Shorts – киностудия полного цикла «СинеЛаб», где победитель сможет поработать над своей новой картиной.

В отборочную комиссию ежегодного конкурса на этот раз вошли режиссер Илья Куликов, актрисы Ольга Кузьмина и Мария Баева, оператор-постановщик Мко Малхосян, сценарист Дмитрий Котов, композитор Иван Канаев, продюсер документального кино Марина Степанова, киновед и спикер Moscow Shorts Ламара Карчава и его основатели режиссер Алекс Настою и актриса Рина Гришина.

После закрытия фестиваля в Москве фильмы-победители покажут в Калуге. Также основатели Moscow Shorts привезут короткие метры в Тюмень и Казань, где с августа начнутся ежемесячные показы.

С подробной программой можно ознакомиться здесь.
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