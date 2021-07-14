Фестиваль короткого метра Moscow Shorts подводит итоги года

Международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts подводит итоги третьего года работы. С 22 по 28 июля в сети кинотеатров «Москино» пройдет неделя закрытия смотра, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Moscow Shorts
В течение шести дней зрителям представят короткометражки, претендующие на главные награды в 13 номинациях, а 28 июля состоится церемония награждения и показ проектов-победителей. Лауреаты 2021 года получат статуэтку Матрешки — официальный символ фестиваля, придуманный художником Антоном Харунжим. Особую награду в категории «Лучший российский фильм» вручит партнер Moscow Shorts – киностудия полного цикла «СинеЛаб», где победитель сможет поработать над своей новой картиной.
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