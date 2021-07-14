Дмитрий Лысенков стал героем сценария в трейлере сериала «Большая секунда»

В сети появился трейлер сериала «Большая секунда» Виктора Шамирова
(«Со мною вот что происходит
»).
По сюжету двое авторов, Костя и Кира, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои, преподаватели в музыкальной школе, Ростислав и Арина, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, Арина выдает нового коллегу за своего молодого человека. Настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей — переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.
«Идея сериала возникла довольно случайно, как всегда
, — рассказал Виктор Шамиров. — Мы говорили с Алексеем Троцюком по телефону, и в конце разговора он сказал мне что-то в духе «люди сидят и пишут» — у меня в голове появилась эта немудреная конструкция из двух сюжетных линий, я сказал, что мне это интересно, нужен соавтор. Это должна быть взрослая женщина, у которой есть опыт семейной жизни. Есть определенная проблема в том, что большинство сценаристов — мужчины, им трудно писать женщин как людей, а не объекты. (Ну и наоборот тоже, мне кажется, в чисто женских сценариях мужчины редко живут, а не функцию исполняют для героини.)
Наши герои-авторы — это не мы. Мы, конечно, опирались в чем-то на личный опыт, но так происходит со всеми героями — не получится писать из воздуха.
Первое рабочее название сериала было «Секвенция», потому что это и музыкальный термин, и сценарный, но слово казалось заумным. Я искал название более наивное, что-то детское, с уроков сольфеджио
».
Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Лысенков
, Евгения Борзых
, Ольга Мотина-Супонева
, Виктор Шамиров, Ольга Тумайкина
, Людмила Артемьева
, Сергей Белоголовцев
, Елена Махова
, Дарья Семенова
, Кристина Исайкина-Бергер
, Михаил Полицеймако
и др.
«Ростислав — человек открытый, а потому ранимый
, — поделился Дмитрий Лысенков. — В чем-то даже блаженный. Мне кажется, играя подобную роль, можно и самому стать чуть лучше. Конечно, Ростик не идеал. Но он пытается «идти дорогою добра», зачастую ему это выходит боком, но он искренен в своем желании сделать хорошо всем. Вообще, для «Большой секунды» пришлось и аккорды на гитаре учить, и с фортепиано пообщаться. Ростислав — музыкант. Все это стало профессиональным вызовом для меня. Мне такие роли нечасто достаются, я в основном играю отрицательных персонажей. Пожалуй, еще никогда я не получал такого удовольствия от съемок, именно от процесса. Какое-то тихое счастье!
Безусловно, линия Ростислава и Арины — это линия вымышленных героев, но это переработанная история самих авторов. То, что не срослось в реальной жизни Киры и Кости, им можно исправить в истории сочиненной. Так творчество примиряет тебя с несовершенством действительности. Наверное, сериал об этом
».
Авторская комедия Виктора Шамирова «Большая секунда
» выйдет на START 6 августа.
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