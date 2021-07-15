Исполнилось 90 лет со дня рождения Нодара Мгалоблишвили

Сегодня, 15 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста Грузинской ССР, популярного советского, грузинского и российского актёра театра и кино Нодара Мгалоблишвили, запомнившегося зрителям по роли графа Калиостро в «Формуле любви» Марка Захарова.
Нодар Александрович родился 15 июля 1931 года в селе Гомбори, расположенном в Кахетии. В 1950-м после окончания школы он поступал в Грузинский политехнический институт, но, не пройдя экзамен по математике, сдал документы на актёрский факультет Тбилисского театрального института. Окончив вуз, стал актёром Тбилисского театра имени Котэ Марджанишвили, где проработал более 20 лет. Первой большой ролью стал Актёр в пьесе Горького «На дне». Работал в Руставском драматическом театре.
Последней ролью для мастера стал Шандор Закарий в многосерийной мистической драме «Возмездие», вышедшей в 2011-м. Нодар Мгалоблишвили скончался 26 марта 2019-го в Тбилиси. Его похоронили на Новом пантеоне на горе Махата.
обсуждение >>