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Исполнилось 90 лет со дня рождения Нодара Мгалоблишвили

15 июля
2021 год

Новости кино >>
15 июля 2021
Сегодня, 15 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста Грузинской ССР, популярного советского, грузинского и российского актёра театра и кино Нодара Мгалоблишвили, запомнившегося зрителям по роли графа Калиостро в «Формуле любви» Марка Захарова.

Нодар Александрович родился 15 июля 1931 года в селе Гомбори, расположенном в Кахетии. В 1950-м после окончания школы он поступал в Грузинский политехнический институт, но, не пройдя экзамен по математике, сдал документы на актёрский факультет Тбилисского театрального института. Окончив вуз, стал актёром Тбилисского театра имени Котэ Марджанишвили, где проработал более 20 лет. Первой большой ролью стал Актёр в пьесе Горького «На дне». Работал в Руставском драматическом театре.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Нодара Мгалоблишвили
фото: в образе графа Калиостро

В кино дебютировал в 1957-м, сыграв в комедии «Последний из Сабудара». Активно начал сниматься во второй половине 1970-х, играл в фильмах грузинских режиссёров, в частности, в драме «Берега», а широкая известность пришла к нему после выхода картины «Формула любви» в 1984-м. За свою жизнь сыграл около 40 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Огарёва, 6», «Иванко и царь Поганин», «Капитан "Пилигрима"», «Катала», «По имени Барон», «Спецназ», «Диверсант», «Фаворский» и «Секунда до...».

Последней ролью для мастера стал Шандор Закарий в многосерийной мистической драме «Возмездие», вышедшей в 2011-м. Нодар Мгалоблишвили скончался 26 марта 2019-го в Тбилиси. Его похоронили на Новом пантеоне на горе Махата.
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№ 1
Ксения Иванович (Москва)   15.07.2021 - 13:06
Очень харизматичный актер, помню его по "Формуле любви" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Грузинский театр им. Котэ МарджанишвилиРуставский драматический театр

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Исполнилось 90 лет со дня рождения Нодара Мгалоблишвили фотографии
«Формула любви»
в образе графа Калиостро
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