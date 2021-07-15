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Деб Морган «воскреснет» в «Декстере»

15 июля
2021 год

Новости кино >>
15 июля 2021
Дженнифер Карпентер всё-таки вернётся к роли Деб Морган в продолжении культового сериала «Декстер», уверяет THR.

По словам актрисы, чья героиня погибла в конце восьмого сезона, для её появления требуется «необычный сценарий через много-много-много лет», поскольку «люди не возвращаются из мёртвых».

Деб Морган «воскреснет» в «Декстере»

Девятый сезон, который будет состоять из десяти эпизодов, заказал телеканал Showtime. В качестве маньяка-судмедэксперта вновь предстанет Майкл С. Холл, шоураннером выступает Клайд Филлипс, работавший над предыдущими сезонами. Из прежней команды в шоу появится Джон Литгоу, игравший маньяка Троицу.

Действие сериала развернётся спустя десять лет после событий в Майами в городке Айрон Лэйк, где Декстер скрывается под именем Джим Линдси. Клэнси Браун заявлен в качестве главного злодея, Джулия Джонс сыграет начальника полиции города, Джонни Секвойя — её дочь, Алано Миллер предстанет в качестве сержанта и школьного тренера по рестлингу, а Джеку Олкотту достался образ Рэндалла, с которым у Декстера намечается значимая встреча.
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