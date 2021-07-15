Деб Морган «воскреснет» в «Декстере»

Дженнифер Карпентер
всё-таки вернётся к роли Деб Морган в продолжении культового сериала «Декстер
», уверяет THR
.
По словам актрисы, чья героиня погибла в конце восьмого сезона, для её появления требуется «необычный сценарий через много-много-много лет»
, поскольку «люди не возвращаются из мёртвых»
.
Девятый сезон, который будет состоять из десяти эпизодов, заказал телеканал Showtime. В качестве маньяка-судмедэксперта вновь предстанет Майкл С. Холл
, шоураннером выступает Клайд Филлипс, работавший над предыдущими сезонами. Из прежней команды в шоу появится Джон Литгоу
, игравший маньяка Троицу.
Действие сериала развернётся спустя десять лет после событий в Майами в городке Айрон Лэйк, где Декстер скрывается под именем Джим Линдси. Клэнси Браун
заявлен в качестве главного злодея, Джулия Джонс сыграет начальника полиции города, Джонни Секвойя — её дочь, Алано Миллер предстанет в качестве сержанта и школьного тренера по рестлингу, а Джеку Олкотту достался образ Рэндалла, с которым у Декстера намечается значимая встреча.
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