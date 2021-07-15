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Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого»

15 июля
2021 год

Новости кино >>
15 июля 2021
Завершились съёмки нового — четырёхсерийного — сезона сериала «Улики из прошлого» по мотивам романа Анны Князевой «Подвеска Кончиты», получившего название «Индийская невеста». Он будет показан в эфире «ТВ Центра» этой осенью, уточняет пресс-служба канала.

Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Это уже четвёртый сезон «Улик из прошлого». Предыдущие назывались «Роман без последней страницы», «Тайна картины Коровина» и «Забытое завещание». В главной роли, по-прежнему, Анна Васильева. Её героиня Людмила Дайнека — выпускница историко-архивного факультета, которая очень любит проводить расследования. Также она любит загадки прошлого и использует их в раскрытии преступлений.

На этот раз ей предстоит перенестись в 1915-й год, когда в Санкт-Петербург приезжает таинственная индийская красавица Джайя. Она ищет своего возлюбленного – российского подданного. Дайнеке предстоит разгадать тайны Джайи, чтобы раскрыть убийства, происходящие в реальном времени. Распутывая таинственные связи настоящего и прошлого, Людмила неожиданно понимает, что вся эта история напрямую касается её семьи.

Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По словам Анны Васильевой, «Дайнека — весёлая авантюристка, очень непосредственная. Это моя любимая роль. Вернуться к ней — всё равно, что приехать на лето к родным, так как у нас очень добрая и сплочённая съёмочная группа. Моя героиня взрослеет, постепенно меняется, становится спокойнее и женственнее, и это мы постарались передать переменой в одежде и поведении. Новый сезон будет непростым, и мою героиню ждёт судьбоносная встреча».

За постановку отвечает режиссёр Пётр Забелин. Компанию Васильевой составили Борис Чистяков, Любовь Макеева, Любовь Виролайнен, Артём Цыпин, Зоя Буряк и другие актёры.
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Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого» фотографии
Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого» фотографии
Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого» фотографии
Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого» фотографии
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