Анна Васильева вновь нашла «Улики из прошлого»

Завершились съёмки нового — четырёхсерийного — сезона сериала «Улики из прошлого» по мотивам романа Анны Князевой «Подвеска Кончиты», получившего название «Индийская невеста». Он будет показан в эфире «ТВ Центра» этой осенью, уточняет пресс-служба канала.
На этот раз ей предстоит перенестись в 1915-й год, когда в Санкт-Петербург приезжает таинственная индийская красавица Джайя. Она ищет своего возлюбленного – российского подданного. Дайнеке предстоит разгадать тайны Джайи, чтобы раскрыть убийства, происходящие в реальном времени. Распутывая таинственные связи настоящего и прошлого, Людмила неожиданно понимает, что вся эта история напрямую касается её семьи.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По словам Анны Васильевой, «Дайнека — весёлая авантюристка, очень непосредственная. Это моя любимая роль. Вернуться к ней — всё равно, что приехать на лето к родным, так как у нас очень добрая и сплочённая съёмочная группа. Моя героиня взрослеет, постепенно меняется, становится спокойнее и женственнее, и это мы постарались передать переменой в одежде и поведении. Новый сезон будет непростым, и мою героиню ждёт судьбоносная встреча».
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