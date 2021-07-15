Генри Кавилл встретит идеальную женщину

Генри Кавилл
согласился на главную роль в мелодраме «Проект "Рози"» (The Rosie Project), сообщает Deadline
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Режиссёрское кресло фильма займёт Стив Фальк. Продюсерами выступят Мэтт Толмач и Майкл Костиган. Съёмки из-за занятости актёра начнутся в 2022 году.
Кавилл, получивший шанс раскрыть перед зрителями свой актёрский диапазон, предстанет в качестве незадачливого влюблённого профессора университета, который составляет сложную анкету в попытке найти жену и встречает женщину, не соответствующую его предпочтениям, но, тем не менее, идеальную для него.
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