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Не стало Петра Мамонова

15 июля
2021 год

Новости кино >>
15 июля 2021
Не стало известного российского актёра театра и кино, поэта и музыканта Петра Мамонова. Ему было 70 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со слов супруги и менеджера артиста Ольги Мамоновой.

«Пётр Мамонов скончался сегодня», — цитирует агентство собеседницу.

Не стало Петра Мамонова
фото: gazeta.ru

Пётр Николаевич родился в Москве 14 апреля 1951 года. Начал творческую карьеру как музыкант, основав в 1983-м рок-группу «Звуки Му». Первый альбом группы издан знаменитым английским продюсером Брайаном Ино в Лондоне, а в России вышло около 20 альбомов.

В кино с 1988 года — Мамонов сыграл доктора Артура Юсуповича в культовой ленте «Игла». В 1990-м получил главную роль в картине Павла Лунгина «Такси-блюз». Всего на счету актёра около 20 ролей в кино и на телевидении. Сыграл в таких фильмах, как «Остров», «Царь», «Пыль» и «Шапито-шоу». Много работал в театре. Поставил спектакли «Лысый Брюнет», «Полковнику никто не пишет», «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин», «Мыши + Зелененький», «Мыши, Мальчик Кай и Снежная Королева. (Балет)» и «Дед Пётр и зайцы». За роль монаха-отшельника в «Острове» получил множество премий, включая «Золотого орла» и «Нику».
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