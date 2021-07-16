Роберт Дауни-младший исполнит сразу несколько ролей в сериале Пак Чхан-Ука

В основу сюжета положен одноименный дебютный роман Вьет Тхань Нгуена, опубликованный в 2015 году. Книга была признана бестселлером года по версии журнала The New York Times и отмечена Пулитцеровской премией. Это история двойного агента, который работает на тайную полиции проамериканской Южновьетнамской республики и параллельно передает сведения армии Вьетконга, при этом сопереживая обеим сторонам конфликта.
Дауни-младший воплотит образы нескольких антагонистов — конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского кинорежиссера. Сейчас ведутся поиски актера на главную роль. Производством сериала для телеканала HBO занимается студия A24.
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