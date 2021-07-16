Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антонио Бандерас присоединился к актерскому ансамблю пятой части «Индианы Джонса»

16 июля
2021 год

Новости кино >>
16 июля 2021
Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу пятой части «Индианы Джонса», сообщает Deadline.

Антонио Бандерас присоединился к актерскому ансамблю пятой части «Индианы Джонса»
фото: newsweek.com

Харрисон Форд вновь сыграет археолога, а компанию ему составят Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Томас Кречман и Шонетт Рене Уилсон. Подробности сюжета пока держатся в секрете.

За режиссуру отвечает Джеймс МэнголдFord против Ferrari»). Стивен Спилберг, поставивший предыдущие четыре части франшизы, выступает в качестве продюсера. Над саундтреком будет работать бессменный композитор «Индианы Джонса» Джон Уильямс.

Кинотеатральная премьера запланирована на 29 июля 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Антонио БандерасМадс МиккельсенФиби Уоллер-БриджХаррисон Форд
фильмы
Ford против FerrariИндиана Джонс и Королевство хрустального черепаИндиана Джонс и последний крестовый походИндиана Джонс и Храм СудьбыИскатели потерянного ковчега

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.
Александр Стефанович
13 июля ушёл из жизни Александр Стефанович.
Повилас Гайдис
11 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Повилас Гайдис.

День рождения >>

Лелде Викмане
Александр Гришин
Алла Одинг
Ада Роговцева
Сергей Романович
Василий Слюсаренко
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Павел Шингарев
Ана Паула Арозио
Фабрицио Джифуни
Аль Кливер
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Джордж Хилтон
Петер ван Эйк
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2020
Влюблённый Ван Гог
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2021
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Космический джем: Новое поколение
научная фантастика, приключения, семейное кино, спортивный фильм, фэнтези
США, 2021
Любовь по ту сторону
комедия, мелодрама, фэнтези
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен