Антонио Бандерас присоединился к актерскому ансамблю пятой части «Индианы Джонса»

Антонио Бандерас
присоединился к актерскому составу пятой части «Индианы Джонса
», сообщает Deadline
.
Харрисон Форд фото: newsweek.com
вновь сыграет археолога, а компанию ему составят Мадс Миккельсен
, Фиби Уоллер-Бридж
, Бойд Холбрук
, Томас Кречман
и Шонетт Рене Уилсон
. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
За режиссуру отвечает Джеймс Мэнголд
(«Ford против Ferrari
»). Стивен Спилберг
, поставивший предыдущие четыре части франшизы, выступает в качестве продюсера. Над саундтреком будет работать бессменный композитор «Индианы Джонса» Джон Уильямс
.
Кинотеатральная премьера запланирована на 29 июля 2022 года.
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