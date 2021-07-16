Меган Маркл спродюсирует мультсериал для Netflix

Проект расскажет о 12-летней девочке, которая знакомится с биографиями влиятельных женщин мира. По словам Маркл, «как и многие дети ее возраста, главная героиня пытается найти себя и справиться с повседневными проблемами».
Продюсерами анимационной ленты также выступят Дэвид Ферниш («Рокетмен») и Кэролайн Сопер («Рапунцель: Запутанная история»). Производством занимается компания Archewell Productions, основанная принцем Гарри и Меган Маркл. «Жемчужина» станет их вторым совместным проектом с Netflix после документального фильма «Сердце непобежденных» о спортивных соревнованиях, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие с инвалидностью.
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