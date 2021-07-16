Меган Маркл спродюсирует мультсериал для Netflix

анонс

Он составит компанию Харрисону Форду, Мадсу Миккельсену и Фиби Уоллер-Бридж

Антонио Бандерас присоединился к актерскому ансамблю пятой части «Индианы Джонса»

В основу сюжета лег роман «Сочувствующий»

Роберт Дауни-младший исполнит сразу несколько ролей в сериале Пак Чхан-Ука

15 июля

Не стало Петра Мамонова

Ему было 70 лет