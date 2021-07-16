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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

16 июля
2021 год

Новости кино >>
16 июля 2021
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это вторая режиссерская работа ученицы Александра Сокурова.

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

По сюжету действие разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. И разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем представлялось.

В других номинациях «Особого взгляда» наградами отметили картины «Великая свобода» Себастьяна Майзе, «Хорошая мать» Афсии Эрзи, «Огненная ночь» Татьяны Уэсо, «Ягненок» Вальдимара Йоханнссона и La Civil Теодоры Михай.
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