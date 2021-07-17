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В разработку запущены два анимационных проекта по мотивам «Игры престолов»

17 июля
2021 год

Новости кино >>
17 июля 2021
Вселенная «Игры престолов» расширится за счет еще двух анимационных сериалов. Их разработкой занимается стриминговый сервис HBO Max, который анонсировал запуск первого анимационного проекта по мотивам серии зимой этого года, сообщает The Hollywood Reporter.

В разработку запущены два анимационных проекта по мотивам «Игры престолов»

Действие одного из трех сериалов развернется на территории Золотой Империи Йи Ти, не показанной в оригинале. По сюжету это общество считается одним из старейших и передовых. На его создание автора серии Джорджа Р.Р. Мартина вдохновила история Китая.

Представители HBO Max пока не прокомментировали информацию о запуске анимационных шоу. Из всех проектов по мотивам произведений Мартина больше всего известно о сериале «Дом дракона», премьера которого состоится в 2022 году. Согласно THR, работа над ранее анонсированным спин-оффом «Блошиное Дно» приостановлена.
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