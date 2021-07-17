В разработку запущены два анимационных проекта по мотивам «Игры престолов»

Вселенная «Игры престолов
» расширится за счет еще двух анимационных сериалов. Их разработкой занимается стриминговый сервис HBO Max, который анонсировал
запуск первого анимационного проекта по мотивам серии зимой этого года, сообщает The Hollywood Reporter
.
Действие одного из трех сериалов развернется на территории Золотой Империи Йи Ти, не показанной в оригинале. По сюжету это общество считается одним из старейших и передовых. На его создание автора серии Джорджа Р.Р. Мартина
вдохновила история Китая.
Представители HBO Max пока не прокомментировали информацию о запуске анимационных шоу. Из всех проектов по мотивам произведений Мартина больше всего известно о сериале «Дом дракона
», премьера которого состоится в 2022 году. Согласно THR, работа над ранее анонсированным спин-оффом «Блошиное Дно
» приостановлена.
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