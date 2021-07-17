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Производство сериала с Николасом Кейджем в роли Джо Экзотика заморожено

17 июля
2021 год

Новости кино >>
17 июля 2021
Производство сериала Amazon по мотивам нашумевшего документального фильма «Король тигров», где Николас Кейдж должен был появиться в роли заводчика диких животных Джо Экзотика, откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает Variety.

Производство сериала с Николасом Кейджем в роли Джо Экзотика заморожено
фото: nypost.com

Премьера «Короля тигров» состоялась в марте 2020 года на Netflix, а уже в мае Amazon анонсировал проект, вдохновленный этой историей. Однако, по словам Кейджа, подготовка к съемкам заняла слишком много времени и тема перестала быть настолько актуальной. Согласно Variety, права на сериал могут быть перепроданы другим студиям.

Сейчас в разработке находятся еще два проекта о Джо Экзотике — сериал стриминга Peacock, в котором сыграют Джон Кэмерон Митчелл и Кейт МакКиннон, и документальный фильм ВВС.
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