Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»

Действие развернется в Нью-Йорке 1970-х. В центре истории окажется будущий владелец отеля «Континенталь» Уинстон, чей образ в оригинальном фильме воплотил Иэн МакШейн. Актер на главную роль в приквеле пока не найден.
Сериал будет включать в себя три эпизода длительностью 90 минут, а бюджет каждого из них составит 20 млн долларов. «Континенталь» покажет телеканал Starz. Его продюсированием также займутся режиссер Чад Стахелски и сценарист Дерек Колстад, работавшие над тремя частями «Джона Уика». Компанию им может составить Киану Ривз, с которым сейчас ведутся переговоры.
обсуждение >>