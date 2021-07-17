Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»

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Права на проект могут приобрести другие студии

Производство сериала с Николасом Кейджем в роли Джо Экзотика заморожено

17 июля

В разработку запущены два анимационных проекта по мотивам «Игры престолов»

Действие одного из них развернется на территории Йи Ти, не показанной в оригинале