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Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»

17 июля
2021 год

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17 июля 2021
Режиссер Альберт Хьюз, известный по фильмам «Из ада» и «Книга Илая», снимет приквел «Джона Уика» — мини-сериал «Континенталь». Он поставит первый и третий эпизоды и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта, сообщает The Hollywood Reporter.

Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»
фото: hollywoodreporter.com

Действие развернется в Нью-Йорке 1970-х. В центре истории окажется будущий владелец отеля «Континенталь» Уинстон, чей образ в оригинальном фильме воплотил Иэн МакШейн. Актер на главную роль в приквеле пока не найден.

Сериал будет включать в себя три эпизода длительностью 90 минут, а бюджет каждого из них составит 20 млн долларов. «Континенталь» покажет телеканал Starz. Его продюсированием также займутся режиссер Чад Стахелски и сценарист Дерек Колстад, работавшие над тремя частями «Джона Уика». Компанию им может составить Киану Ривз, с которым сейчас ведутся переговоры.
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