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«Золотую пальмовую ветвь» получил хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно

17 июля
2021 год

Новости кино >>
17 июля 2021
Объявлены победители 74-го Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» досталась хоррору «Титан» француженки Джулии Дюкорно.

«Золотую пальмовую ветвь» получил хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно
фото: К/ф «Титан»

Гран-при разделили между собой две картины — «Герой» иранца Асгара Фархади и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии с Юрой Борисовым в главной роли. Приза жюри также было два, их получили израильтян Надав Лапид за фильм «Колено Ахед» и тайский постановщик Апичатпонг Вирасетакун за «Память» с Тильдой Суинтон.

Лучшим режиссером признали Леоса Каракса, который снял мюзикл «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. За сценарий отметили японца Рюсукэ Хамагути, поставившего драму «Сядь за руль моей машины». Лента также получила приз ФИПРЕССИ. Лучшими актрисой и актером стали Ренате РеинсвеХудший человек на свете») и Калеб Лэндри ДжонсНитрам»).

«Золотая камера» за лучший дебют досталась «Мурине» Антонеты Аламат Кусиянович. Паоло Соррентино вручил «Почетную Золотую пальмовую ветвь» Марко Беллоккьо, показавшему в Каннах свой новый документальный фильм «Маркс может подождать».

В основном конкурсе также участвовала работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», оставшаяся без награды. За день до подведения итогов смотра были объявлены победители программы «Особый взгляд» — главный приз присудили картине «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
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