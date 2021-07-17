«Золотую пальмовую ветвь» получил хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно

Объявлены победители 74-го Каннского кинофестиваля. «Золотая пальмовая ветвь» досталась хоррору «
Титан
» француженки
Джулии Дюкорно
.
фото: К/ф «Титан»
Гран-при разделили между собой две картины — «
Герой
» иранца
Асгара Фархади
и «
Купе номер шесть
»
Юхо Куосманена
, копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии с
Юрой Борисовым
в главной роли. Приза жюри также было два, их получили израильтян
Надав Лапид
за фильм «
Колено Ахед
» и тайский постановщик
Апичатпонг Вирасетакун
за «
Память
» с
Тильдой Суинтон
.
Лучшим режиссером признали
Леоса Каракса
, который снял мюзикл «
Аннетт
» с
Адамом Драйвером
и
Марион Котийяр
. За сценарий отметили японца
Рюсукэ Хамагути
, поставившего драму «
Сядь за руль моей машины
». Лента также получила приз ФИПРЕССИ. Лучшими актрисой и актером стали
Ренате Реинсве
(«
Худший человек на свете
») и
Калеб Лэндри Джонс
(«
Нитрам
»).
«Золотая камера» за лучший дебют досталась «
Мурине
»
Антонеты Аламат Кусиянович
.
Паоло Соррентино
вручил «Почетную Золотую пальмовую ветвь»
Марко Беллоккьо
, показавшему в Каннах свой новый документальный фильм «
Маркс может подождать
».
В основном конкурсе также участвовала работа
Кирилла Серебренникова
«
Петровы в гриппе
», оставшаяся без награды. За день до подведения итогов смотра были объявлены победители программы «Особый взгляд» — главный приз
присудили
картине «
Разжимая кулаки
»
Киры Коваленко
.
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