Никита Ефремов, Денис Шведов и Полина Максимова вышли в «Оффлайн»

«Я очень рад, что получилось так, что я в этом проекте. Мне очень понравился сценарий, который мне прислали. Собственно также, как и артистам, которые в итоге у нас снимаются. Отдельное спасибо сценаристам и, конечно же, продюсерам, которые остановили свой выбор на мне. У нас сильный сценарий, прекрасные актёры, отличный оператор и замечательный композитор. Поэтому, нам ничто не мешает сделать классное кино», — сказал во время традиционной церемонии разбития тарелки режиссёр «Оффлайна» Кирилл Плетнёв.
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
Зрителей ожидает десятисерийная психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. В первой, публичной жизни они красивые, яркие и успешные. У них есть семьи, близкие и любимые люди, престижная работа и безупречная репутация. Но всё это — лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в сети. Они знают: если миру станет известна правда – они лишатся всего. И они готовы на всё, чтобы никто никогда не увидел их настоящее лицо. Но есть человек, который знает их тайну и который намерен превратить их жизнь в ад.
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