Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 12.07.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Ефремов, Денис Шведов и Полина Максимова вышли в «Оффлайн»

18 июля
2021 год

Новости кино >>
18 июля 2021
Кирилл Плетнёв приступил к съёмкам нового эксклюзивного сериала «Оффлайн» для Okko. За производство отвечает кинокомпания BBG, а главные роли исполнят Никита Ефремов, Денис Шведов, Никита Кологривый и Полина Максимова, уточняет пресс-служба мультимедийного сервиса.

«Я очень рад, что получилось так, что я в этом проекте. Мне очень понравился сценарий, который мне прислали. Собственно также, как и артистам, которые в итоге у нас снимаются. Отдельное спасибо сценаристам и, конечно же, продюсерам, которые остановили свой выбор на мне. У нас сильный сценарий, прекрасные актёры, отличный оператор и замечательный композитор. Поэтому, нам ничто не мешает сделать классное кино», — сказал во время традиционной церемонии разбития тарелки режиссёр «Оффлайна» Кирилл Плетнёв.

Никита Ефремов, Денис Шведов и Полина Максимова вышли в «Оффлайн»
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Зрителей ожидает десятисерийная психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью. В первой, публичной жизни они красивые, яркие и успешные. У них есть семьи, близкие и любимые люди, престижная работа и безупречная репутация. Но всё это — лишь маски тех, кто заработал миллионы на торговле наркотиками в сети. Они знают: если миру станет известна правда – они лишатся всего. И они готовы на всё, чтобы никто никогда не увидел их настоящее лицо. Но есть человек, который знает их тайну и который намерен превратить их жизнь в ад.

Сценарий к сериалу написали Владислав Кид, Иван Ермоленко и Тимофей Усков. За визуальную составляющую отвечают оператор Егор Кочубей и художник-постановщик Анна Стрельникова. Музыку напишет композитор Артём Михаенкин. Продюсерами выступают Анастасия Кавуновская, Андрей Кретов и Макар Кожухов. Компанию вышеназванным актёрам составят Алёна Константинова, Тина Стойилкович, Аскар Нигамедзянов, Игорь Черневич, Риналь Мухаметов, Полина Пушкарук, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Анна Каменкова, Даниил Белых и многие другие. Съёмки, стартовавшие 17 июля, продлятся до начала декабря текущего года и пройдут в Москве и Калининграде.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Картину Кирилла Плетнёва «Без меня» покажут в Эстонии
Мировая премьера нового фильма Кирилла Плетнева состоится в Монреале
Завершились съёмки фильма Кирилла Плетнева «Идеальные»
Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Даниил БелыхНикита ЕфремовАнастасия КавуновскаяАнна КаменковаМакар КожуховНикита КологривыйАлёна КонстантиноваЕгор КочубейАндрей КретовПолина МаксимоваАртём МихаенкинРиналь МухаметовАскар НигамедзяновКирилл ПлетнёвПолина ПушкарукТина СтойилковичАнна СтрельниковаДмитрий УльяновИгорь ЧерневичДенис ШведовАлексей Шевченков
фильмы
Оффлайн

анонс

Деконструкция «Король»

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Софья Письман
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет Макговерн
Келли Рейлли
Анна Фишер
Михиль Хаусман
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен