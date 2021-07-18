Элизабет Макговерн отмечает юбилей

Сегодня, 18 июля, отмечает юбилей супруга Саймона Кёртиса
, сценарист, продюсер, популярная американская и британская актриса театра и кино Элизабет Макговерн
, запомнившаяся зрителям по роли Деборы Гелли в шедевре Серджо Леоне
«Однажды в Америке
».
Элизабет Ли Макговерн
родилась 18 июля 1961 года в Эванстоуне, расположенном в штате Иллинойс. В школьные годы играла в любительских спектаклях. Училась актёрскому мастерству в консерватории Сан-Франциско. Окончила Джульярдскую школу драматического искусства. Много работает в театре. Увлекается музыкой, часто выступает со своей группой.
Дебютировала в кино ролью Дженни Прэт в драме Роберта Редфорда
«Обыкновенные люди
», вышедшей в 1980-м. Через год получила номинацию на «Оскар» за образ Эвелин Несбит, созданный ею в фильме Милоша Формана
«Регтайм
». Прославилась благодаря картине «Однажды в Америке».
На счету актрисы около 70 ролей в кино и на телевидении. В частности, она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Наперегонки с луной
», «Окно спальни
», «У неё будет ребенок
», «Красавчик Джонни
», «Байки из склепа
», «История служанки
», «Услуга
», «Крылья голубки
», «Солдаты Буффало
», «Пуаро
», «Пипец
», «Битва Титанов
», «Аббатство Даунтон
», «Жена
», «Пассажир
» и «Война миров
». Обладательница нескольких престижных наград, включая три премии Гильдии киноактёров США.
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