Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Элизабет Макговерн отмечает юбилей

18 июля
2021 год

Новости кино >>
18 июля 2021
Сегодня, 18 июля, отмечает юбилей супруга Саймона Кёртиса, сценарист, продюсер, популярная американская и британская актриса театра и кино Элизабет Макговерн, запомнившаяся зрителям по роли Деборы Гелли в шедевре Серджо Леоне «Однажды в Америке».

Элизабет Ли Макговерн родилась 18 июля 1961 года в Эванстоуне, расположенном в штате Иллинойс. В школьные годы играла в любительских спектаклях. Училась актёрскому мастерству в консерватории Сан-Франциско. Окончила Джульярдскую школу драматического искусства. Много работает в театре. Увлекается музыкой, часто выступает со своей группой.

Элизабет Макговерн отмечает юбилей

Дебютировала в кино ролью Дженни Прэт в драме Роберта Редфорда «Обыкновенные люди», вышедшей в 1980-м. Через год получила номинацию на «Оскар» за образ Эвелин Несбит, созданный ею в фильме Милоша Формана «Регтайм». Прославилась благодаря картине «Однажды в Америке».

На счету актрисы около 70 ролей в кино и на телевидении. В частности, она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Наперегонки с луной», «Окно спальни», «У неё будет ребенок», «Красавчик Джонни», «Байки из склепа», «История служанки», «Услуга», «Крылья голубки», «Солдаты Буффало», «Пуаро», «Пипец», «Битва Титанов», «Аббатство Даунтон», «Жена», «Пассажир» и «Война миров». Обладательница нескольких престижных наград, включая три премии Гильдии киноактёров США.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дженнифер Коннелли исполнилось 50 лет
Поиск по меткам
ГлыбыДень рождения
персоны
Саймон КёртисСерджо ЛеонеЭлизабет МакговернРоберт РедфордМилош Форман
фильмы
Аббатство ДаунтонАббатство ДаунтонБайки из склепаБитва ТитановВойна мировЖенаИстория служанкиКрасавчик ДжонниКрылья голубкиНаперегонки с лунойОбыкновенные людиОднажды в АмерикеОкно спальниПассажирПипецПуароРегтаймСолдаты БуффалоУ неё будет ребенокУслуга

фотографии >>
Элизабет Макговерн отмечает юбилей фотографии
Элизабет Макговерн отмечает юбилей фотографии
«Аббатство Даунтон»
Элизабет Макговерн отмечает юбилей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Софья Письман
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет Макговерн
Келли Рейлли
Анна Фишер
Михиль Хаусман
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен