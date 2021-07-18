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Владислав Опельянц удостоен награды 74-го Каннского кинофестиваля

18 июля
2021 год

Новости кино >>
18 июля 2021
Оператор фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» Владислав Опельянц удостоен приза Высшей Технической Комиссии на 74-м Каннском международном кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Владислав Опельянц удостоен награды 74-го Каннского кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Это не первая победа российских кинематографистов на прошедшем фестивале. Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил главный приз программы «Особый взгляд».

«К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию — полёт из Канады в Европу занял бы 16 часов. Но работая с ней уже больше трёх лет, я точно знаю, что бы она сейчас сказала. Прежде всего, она поблагодарила бы своих актёров — профессионалов и непрофессионалов — всех тех, кто снимался в фильме. Поблагодарила бы всю замечательную съёмочную группу, которая работала с ней в Северной Осетии, в регионе России, который редко появляется на экране. Она бы поблагодарила своего учителя, выдающегося режиссёра Александра Сокурова за то, что он дал ей профессию. И конечно же, она бы поблагодарила фестиваль за возможность услышать её голос и жюри за такую оценку её фильма», — говорит продюсер фильма «Разжимая кулаки» Александр Роднянский.

Владислав Опельянц удостоен награды 74-го Каннского кинофестиваля
фото: кадр из фильма «Купе номер шесть»

Гран-при основного конкурса достался картине «Купе номер шесть» Юхо Куосманена с Юрой Борисовым в главной роли. Лента, являющаяся копродукционным проектом Финляндии, Эстонии, России и Германии, также отмечена специальным упоминанием экуменического жюри. По словам продюсера фильма Сергея Сельянова, он «рад, что кино высоко оценили критики, и мы уверены, российский зритель также полюбит эту картину, когда она выйдет в прокат. Я очень рад за фильм, за очень талантливого режиссёра Юхо Куосманена, за всю интернациональную команду. Ура! И ура нашим добрососедским отношениям с Финляндией».

Кроме того, Сергею Лознице вручили специальный приз жюри премии «Золотой глаз» за украинскую документальную ленту «Бабий Яр. Контекст».
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Мы все равны нулю: в Каннах показали фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
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