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Билл Мюррей в десятый раз поработает с Уэсом Андерсоном

18 июля
2021 год

Новости кино >>
18 июля 2021
Билл Мюррей вновь поработает с Уэсом Андерсоном. Согласно Variety, актёр составит компанию Тильде Суинтон в новом фильме режиссёра, съемки которого стартуют в Испании в сентябре.

Билл Мюррей и Уэс Андерсон
фото: lwlies.com

Работа будет идти в городке Чинчон, расположенном недалеко от Мадрида. Сейчас там строят декорации, напоминающие пустынные пейзажи в стилистике вестерна. Несмотря на локацию, речь пойдёт вовсе не об Испании. Детали сюжета пока держатся в секрете.

Эта картина станет десятым совместным проектом Мюррея и Андерсона. Ранее они работали над фильмами «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь», «Отчаянные путешественники», «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны», «Отель "Гранд Будапешт"», «Остров собак» и «Французский вестник», который на днях показали на Каннском кинофестивале.
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