Билл Мюррей в десятый раз поработает с Уэсом Андерсоном

Билл Мюррей
вновь поработает с Уэсом Андерсоном
. Согласно Variety
, актёр составит компанию Тильде Суинтон
в новом фильме режиссёра, съемки которого стартуют в Испании в сентябре.
Работа будет идти в городке Чинчон, расположенном недалеко от Мадрида. Сейчас там строят декорации, напоминающие пустынные пейзажи в стилистике вестерна. Несмотря на локацию, речь пойдёт вовсе не об Испании. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Эта картина станет десятым совместным проектом Мюррея и Андерсона. Ранее они работали над фильмами «Академия Рашмор
», «Семейка Тененбаум
», «Водная жизнь
», «Отчаянные путешественники
», «Бесподобный мистер Фокс
», «Королевство полной луны
», «Отель "Гранд Будапешт"
», «Остров собак
» и «Французский вестник
», который на днях показали на Каннском кинофестивале.
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