Кайл Аллен и Изабела Монер станут Ромео и Джульеттой

Кайл Аллен и Изабела Монер
присоединились к Кейтлин Дивер
в комедии «Розалин», представляющей собой ревизионистскую версию «Ромео и Джульетты
», уверяет Deadline
.
Лента студии 20th Century будет основана на книге Ребекки Серле «Когда ты был моим» (When You Were Mine). События развернутся в наши дни, а рассказчиком выступит Розалин (Дивер), двоюродная сестра Джульетты (Монер), с недавних пор бывшая Ромео (Аллен). Она пытается помешать знаменитому роману и вернуть своего парня, но в итоге решает помочь влюблённым.
Карен Мэн числится режиссёром. За сценарий отвечают Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Продюсерская команда состоит из Шона Леви
и Дэна Коэна.
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