Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кайл Аллен и Изабела Монер станут Ромео и Джульеттой

18 июля
2021 год

Новости кино >>
18 июля 2021
Кайл Аллен и Изабела Монер присоединились к Кейтлин Дивер в комедии «Розалин», представляющей собой ревизионистскую версию «Ромео и Джульетты», уверяет Deadline.


Лента студии 20th Century будет основана на книге Ребекки Серле «Когда ты был моим» (When You Were Mine). События развернутся в наши дни, а рассказчиком выступит Розалин (Дивер), двоюродная сестра Джульетты (Монер), с недавних пор бывшая Ромео (Аллен). Она пытается помешать знаменитому роману и вернуть своего парня, но в итоге решает помочь влюблённым.

Карен Мэн числится режиссёром. За сценарий отвечают Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Продюсерская команда состоит из Шона Леви и Дэна Коэна.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кейтлин Дивер поможет «Ромео и Джульетте»
персоны
Кейтлин ДиверШон ЛевиИзабела Монер
фильмы
Ромео и Джульетта

анонс

Скорбим

Пётр Мамонов
15 июля ушел из жизни актёр Пётр Мамонов.
Юрий Бодров
15 июля ушёл из жизни актёр Юрий Бодров.
Наталья Антонова
14 июля ушла из жизни актриса Наталья Антонова.

День рождения >>

Саги Ашимов
Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Екатерина Никитина
Софья Письман
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет Макговерн
Келли Рейлли
Анна Фишер
Михиль Хаусман
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Цензор
фильм ужасов
Великобритания, 2021
G. I. Joe. Бросок кобры: Глаза Змеи
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Время
триллер, экранизация
США, 2021
Сипсик
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Эстония, Дания, 2020
Тайна Сен-Тропе
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2021
Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
На игле
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 1995
Бендер: Золото империи
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Город тайн
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, США, 2020
Адский ад
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Двойное счастье
комедия
Италия, 2020
Пороховой коктейль
боевик, приключения, триллер
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен