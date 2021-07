Кайл Аллен и Изабела Монер станут Ромео и Джульеттой

Кайл Аллен и Изабела Монер присоединились к Кейтлин Дивер в комедии «Розалин», представляющей собой ревизионистскую версию « Ромео и Джульетты », уверяет Deadline Лента студии 20th Century будет основана на книге Ребекки Серле «Когда ты был моим» (When You Were Mine). События развернутся в наши дни, а рассказчиком выступит Розалин (Дивер), двоюродная сестра Джульетты (Монер), с недавних пор бывшая Ромео (Аллен). Она пытается помешать знаменитому роману и вернуть своего парня, но в итоге решает помочь влюблённым.Карен Мэн числится режиссёром. За сценарий отвечают Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер. Продюсерская команда состоит из Шона Леви и Дэна Коэна.