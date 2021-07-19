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Абелю Ферраре исполнилось 70 лет

19 июля
2021 год

Новости кино >>
19 июля 2021
Сегодня, 19 июля, исполнилось 70 лет выдающемуся американскому режиссёру, сценаристу, клипмейкеру, продюсеру, оператору, композитору, монтажёру и актёру Абелю Ферраре.

Будущий мастер независимого кино родился 19 июля 1951 года в Бронксе. Большую часть детства провёл в Пиксвилле. Ещё в юности серьёзно увлёкся кино и снимал собственные любительские фильмы. Он познакомился с двумя молодыми людьми, которые впоследствии стали работать с ним в качестве сценариста и звукоинженера — с Николасом Сент-Джоном и Джоном Макинтайром. На ранних стадиях «творчества» троица баловалась 8-мм камерой. Позже трио вновь объединилось, основав студию «Наварон Филмз».

Абелю Ферраре исполнилось 70 лет
фото: vladvdk.com

Феррару заметили в 1979-м, когда он снял за мизерные деньги «Убийцу с электродрелью», в котором также исполнил главную роль. Режиссёр ещё и написал к фильму песни под псевдонимом Джимми Лэйн. Настоящего успеха достиг только после криминальной драмы «Ангел мщения». Лента была тепло принята критиками и дала возможность постановщику получить финансирование для своих будущих работ. До конца 80-х снимал малобюджетные «шокеры», а потом вдруг переключился почти что на «мэйнстрим» — «Король Нью-Йорка», «Плохой лейтенант» и «Похитители тел». Приложил руку к сериалам «Полиция Майами. Отдел нравов» и «Криминальная история», а также поставил клип на песню Милен Фармер «Калифорния».

Всего на счету Абеля Феррары 50 режиссёрских работ, 16 сценариев, 14 ролей и семь спродюсированных картин. Среди других известных фильмов, поставленных им, — «Зависимость», «Китаянка», «Похороны», «4:44 Последний день на Земле», «Добро пожаловать в Нью-Йорк», «Пазолини», «Томмазо» и «Сибирь». Обладатель 22 престижных наград, включая восемь призов Венецианского фестиваля.
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