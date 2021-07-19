Алина Мазненкова и Константин Соловьёв снимаются в мелодраме «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой»

Локациями для мини-сериала послужат живописные окрестности Калуги и самый центр города. Финальные сцены снимались в загородной усадьбе Гончаровых – архитектурном и культурном памятнике, который стал частью декораций для романтического сюжета картины. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Алексеев, художник-постановщик Александр Глухов, художник по костюмам Елена Фёдорова и художник по гриму Екатерина Галочкина. Компанию основному актёрскому дуэту составит Алексей Вакулов.
По словам Константина Соловьёва, его персонаж – «настоящий мужчина, который умеет решать свои и чужие проблемы, действовать, а не ныть. Сейчас таких редко встретишь».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Зрителям поведают историю врача-гинеколога Анны Калистратовой, чью честность и преданность профессии знает весь город. Она работает в больнице и дарит женщинам возможность стать матерью. Но сама Анна бездетна и не замужем. Однажды ей в кабинет подбрасывают младенца с запиской «доктору Калистратовой». Увидев отчество малышки, Анна понимает, что отец девочки – её бывший муж, местонахождение которого неизвестно. Героиня решает оставить ребенка себе и начинает поиски бывшего мужа, не подозревая, куда они её заведут. Помочь Анне вызывается бывший спортсмен Василий, он готов на всё ради неё и явно к ней неравнодушен, но все мысли доктора Калистратовой занимают ребёнок и бывший муж.
«Моя Анна – счастливый человек, её работа – это её призвание. Пока есть любимое дело, есть жизнь. Для неё не существует никаких преград», — рассказала о своей героине Алина Мазненкова.
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