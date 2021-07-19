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«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви

19 июля
2021 год

Новости кино >>
19 июля 2021
Режиссёр Анна Зайцева приступила к съёмкам оригинального сериала «Отчаянная», который будет доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году. В драмеди заняты Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Василий Михайлов, Иван Мулин, Павел и Данила Рассомахины, Михаил Евланов, Максим Белбородов и другие. Главную роль Алисы исполнит сама постановщица, уточняет пресс-служба «МТС».

«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви
фото: пресс-служба компании «МТС»

«"Отчаянная" — это авторский сериал про отношения, основанный на реальном опыте, провокационно откровенный в выбранных темах и ситуациях, парадоксальный в психологии персонажей, острый, смешной, и душевный. "Отчаянная" для нас — это манифест раскованности и популяризации секса, как человечного акта, о котором не стыдно открыто говорить, в котором не стыдно открыто получать удовольствие, и которым занимаются не только люди с модельными телами», — рассказала Анна Зайцева.

Зрителей ожидает честное драмеди о современных отношениях мужчины и женщины, в которых любовь – не штамп в паспорте, а принятие партнёра со всеми недостатками. По сюжету молодой режиссёр Алиса снимает фильм о том, как ищет свою любовь, но терпит поражения на всех фронтах – и любовном, и профессиональном. Героине придётся пройти свой путь, чтобы понять, что же с ней и её жизнью – не так. Лозунг Алисы: «Тело не врёт». В начале пути ей кажется, что именно физическая сторона любви может сказать об избраннике всю правду. Именно поэтому на протяжении всей истории она отчаянно бросается в сексуальные эксперименты, постепенно понимая, что этого недостаточно.

«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам генерального директора «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION, генерального продюсера сериала Игоря Мишина, «молодой и талантливый режиссёр Анна Зайцева уже сняла для KION триллер "#Хочувигру", в котором исследовала тему подросткового одиночества. "Отчаянная" — это новое высказывание режиссёра уже о своём поколении, в более лёгком жанре комедийной мелодрамы».

Съёмки «Отчаянной», состоящей из семи серий по 30 минут, пройдут в Москве. Производством занимаются «МТС Медиа» и WISH Media. Зайцева выступает не только постановщицей и исполнительницей главной роли, но и автором сценария на пару с Евгенией Богомяковой. В продюсерскую команду, помимо Мишина, также вошли Наталья Исакова, Максим Филатов и Анна Шалашина. Оператором-постановщиком числится Егор Ветохин.

«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Героиня "Отчаянной" Алиса — в некотором смысле, это новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы нашего времени, — считает креативный продюсер сериала Наталья Исакова. — По форме – это драмеди, в котором при этом есть пространство для размышлений – что такое любовь и что люди ошибочно ею называют, как найти подходящего равного партнёра и перестать использовать людей для решения своих эмоциональных проблем, как по-настоящему увидеть человека и принять его, а не проецировать на него свои ожидания, и неизбежно – разочаровываться».
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«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви фотографии
«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви фотографии
«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви фотографии
«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви фотографии
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