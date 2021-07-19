«Отчаянная» Анна Зайцева отправилась на поиски любви

«"Отчаянная" — это авторский сериал про отношения, основанный на реальном опыте, провокационно откровенный в выбранных темах и ситуациях, парадоксальный в психологии персонажей, острый, смешной, и душевный. "Отчаянная" для нас — это манифест раскованности и популяризации секса, как человечного акта, о котором не стыдно открыто говорить, в котором не стыдно открыто получать удовольствие, и которым занимаются не только люди с модельными телами», — рассказала Анна Зайцева.
Зрителей ожидает честное драмеди о современных отношениях мужчины и женщины, в которых любовь – не штамп в паспорте, а принятие партнёра со всеми недостатками. По сюжету молодой режиссёр Алиса снимает фильм о том, как ищет свою любовь, но терпит поражения на всех фронтах – и любовном, и профессиональном. Героине придётся пройти свой путь, чтобы понять, что же с ней и её жизнью – не так. Лозунг Алисы: «Тело не врёт». В начале пути ей кажется, что именно физическая сторона любви может сказать об избраннике всю правду. Именно поэтому на протяжении всей истории она отчаянно бросается в сексуальные эксперименты, постепенно понимая, что этого недостаточно.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам генерального директора «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION, генерального продюсера сериала Игоря Мишина, «молодой и талантливый режиссёр Анна Зайцева уже сняла для KION триллер "#Хочувигру", в котором исследовала тему подросткового одиночества. "Отчаянная" — это новое высказывание режиссёра уже о своём поколении, в более лёгком жанре комедийной мелодрамы».
Съёмки «Отчаянной», состоящей из семи серий по 30 минут, пройдут в Москве. Производством занимаются «МТС Медиа» и WISH Media. Зайцева выступает не только постановщицей и исполнительницей главной роли, но и автором сценария на пару с Евгенией Богомяковой. В продюсерскую команду, помимо Мишина, также вошли Наталья Исакова, Максим Филатов и Анна Шалашина. Оператором-постановщиком числится Егор Ветохин.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Героиня "Отчаянной" Алиса — в некотором смысле, это новая Бриджет Джонс, отвечающая на вызовы нашего времени, — считает креативный продюсер сериала Наталья Исакова. — По форме – это драмеди, в котором при этом есть пространство для размышлений – что такое любовь и что люди ошибочно ею называют, как найти подходящего равного партнёра и перестать использовать людей для решения своих эмоциональных проблем, как по-настоящему увидеть человека и принять его, а не проецировать на него свои ожидания, и неизбежно – разочаровываться».
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