HBO Max приобрёл права на показ «Перевала Дятлова» в Латинской Америке

«Перевал Дятлова
» Валерия Федоровича
и Евгения Никишова
продолжает расширять зрительскую аудиторию по всему миру. Согласно пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max) на показ сериала на соответствующих территориях.
История гибели советских туристов на горе Холатчахль в 1959-м с успехом прошла в осеннем телесезоне 2020 на ТНТ и видеоплатформе Premier, а по итогам года была высоко оценена и зрителями, и критиками.
На данный момент «Перевал Дятлова» доступен во многих странах. Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права для канала FOX Germany, где показ начался с 5 июля. Сразу после прямой трансляции серии будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию, могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals. Также сериал покажут на национальном эстонском телевидении ERR. Переговоры продолжаются с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.
обсуждение >>