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Дайджест от 12.07.2021
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Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты»

19 июля
2021 год

Новости кино >>
19 июля 2021
В Москве проходят съёмки продолжения детективного сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце. Новые серии будут показаны на «ТВ Центре» в предстоящем сезоне, уточняет пресс-служба канала.

Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Сериал впервые вышел на экран в 2016 году. Главная героиня – Нина Лучникова (Муцениеце) – блестящий специалист по физиогномике. Она безошибочно определяет, когда человек лжёт, волнуется или что-то скрывает. Нину приглашают сотрудничать с полицией и помогать в раскрытии дел. Но однажды её жизнь круто меняется, и за ней начинается охота, из-за которой страдают и близкие – убивают бывшего жениха, похищают мать. Защитником Нины становится следователь Евгений Скворцов (Михаил Пшеничный). Постепенно её жизнь снова налаживается, угроза исчезает, а отношения с защитником-следователем перерастают в брак. Карьера также идёт в гору.

В пятом сезоне под названием «Гладиатор» Нина становится гостем популярного ток-шоу, в котором героям надо сделать непростой выбор. Вскоре происходит серия убийств, все жертвы которой так или иначе связаны с шоу. Выясняется, что некто создал в интернете сайт, где можно заказать убийство человека. «Фишка» сайта в том, что убивают не всех, кого заказали – а только тех, за кого проголосуют посетители сайта. Чтобы выиграть голосование, заказчики рассказывают самые неприглядные факты из биографий предполагаемых жертв.

Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В следующей истории («Автоледи») Скворцов расследует другую серию убийств. Все начинается с исчезновения женщины, которое поначалу кажется не криминальным. Может быть, ей просто захотелось уехать подальше от мужа? Однако вскоре на той дороге, по которой она уехала, начинают находить трупы девушек.

В актёрском составе, как и прежде, можно будет увидеть Алёну Яковлеву в образе матери Нины, Ольгу Прокофьеву в качестве матери Михаила, Владислава Ветрова, Вадима Андреева и Александру Булычёву. Режиссёрское кресло занимает Ашот Кещян. Съёмки планируется закончить в первой половине августа.
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Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты» фотографии
Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты» фотографии
Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты» фотографии
Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты» фотографии
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