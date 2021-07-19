Агата Муцениеце вернулась к роли Нины Лучниковой в продолжении сериала «Я знаю твои секреты»

В Москве проходят съёмки продолжения детективного сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце. Новые серии будут показаны на «ТВ Центре» в предстоящем сезоне, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Сериал впервые вышел на экран в 2016 году. Главная героиня – Нина Лучникова (Муцениеце) – блестящий специалист по физиогномике. Она безошибочно определяет, когда человек лжёт, волнуется или что-то скрывает. Нину приглашают сотрудничать с полицией и помогать в раскрытии дел. Но однажды её жизнь круто меняется, и за ней начинается охота, из-за которой страдают и близкие – убивают бывшего жениха, похищают мать. Защитником Нины становится следователь Евгений Скворцов (Михаил Пшеничный). Постепенно её жизнь снова налаживается, угроза исчезает, а отношения с защитником-следователем перерастают в брак. Карьера также идёт в гору.
В пятом сезоне под названием «Гладиатор» Нина становится гостем популярного ток-шоу, в котором героям надо сделать непростой выбор. Вскоре происходит серия убийств, все жертвы которой так или иначе связаны с шоу. Выясняется, что некто создал в интернете сайт, где можно заказать убийство человека. «Фишка» сайта в том, что убивают не всех, кого заказали – а только тех, за кого проголосуют посетители сайта. Чтобы выиграть голосование, заказчики рассказывают самые неприглядные факты из биографий предполагаемых жертв.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В следующей истории («Автоледи») Скворцов расследует другую серию убийств. Все начинается с исчезновения женщины, которое поначалу кажется не криминальным. Может быть, ей просто захотелось уехать подальше от мужа? Однако вскоре на той дороге, по которой она уехала, начинают находить трупы девушек.
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