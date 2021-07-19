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Игорь Павлов и его команда задержат преступников за «48 часов»

19 июля
2021 год

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19 июля 2021
Прошли финальные съёмки сериала «48 часов», заказанного Пятым каналом. Согласно пресс-службе кинокомпании Star Media, отвечающей за производство детектива вертикального формата, в него войдёт 16 серий, а зрители смогут оценить его в новом телевизионном сезоне.

Игорь Павлов и его команда задержат преступников за «48 часов»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Зрителям расскажут про оперативников отдела МВД при городском следственном комитете. Им поручают сложные дела, а на поиск преступника и его задержание отводится всего 48 часов. Иначе подозреваемые успеют уйти от правосудия, улики могут быть уничтожены, а свидетели устранены. Начальника Второй следственной части в городском Следственном комитете сыграл Игорь Павлов. Его герой — подполковник Саар, коренной петербуржец с эстонскими корнями, умён, выдержан и аристократичен. У него в подчинении все следователи по особо важным делам.

«У нас собралась замечательная команда на проекте. Именно поэтому я работал с удовольствием. Что касается моего героя, то он скорее моя противоположность. Я — сомневающийся, ищущий человек, это, наверное, от моей профессии. Актёры часто пробуют, отвергают, ищут другой образ, новые черты, снова пробуют. Мой герой Саар безусловный профи и успешно строит свою карьеру. Вместе с тем излишне самонадеян и самоуверен, потому и попадает в смешные, а порой даже нелепые ситуации. Надеюсь, он понравится зрителям, и они благосклонно отнесутся к его строгости и жёсткости», — поведал о своём герое Игорь Павлов.

Игорь Павлов и его команда задержат преступников за «48 часов»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Создатели сериала сумели завершить работу над ним за три месяца. Оператор-постановщик Александр Столпаков приносил на съёмки различные треки для музыкальных пауз. Режиссёр Егор Баринов, когда разбирал те или иные сцены, показывал, как существуют персонажи – ведь он тоже актёр по первому образованию. Но больше всех запомнился коллегам Александр Кононец, сыгравший лейтенанта-простака Ваню Пашкова.

«У нас команда, где все были "на одной волне". Саша Кононец предложил читать тексты наших персонажей в размере Шекспира или соблюдая мелодику Бродского. И вот тексты про взломщиков, уголовников мы перед каждой сценой так и разыгрывали, обхохатываясь, — вспоминает актриса Ольга Белинская. — Я до этого сериала никогда не работала с Владом Резником, но очень много слышала хорошего о нём от коллег. И рада, что знакомство наше произошло! Он очень отзывчивый и живой, что на мой взгляд, — главное в актёре. Мне повезло и с актёром Владом Ставропольцевым. Это его первая большая роль. Кажется, наш дуэт получился».

Игорь Павлов и его команда задержат преступников за «48 часов»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Большое внимание уделили декорациям отдела полиции. Кабинеты, лаборатории, допросные – были специально построены для этого детектива в павильоне № 4 студии «Ленфильм».

Для исполнителя роли стажёра Мити Владислава Ставропольцева «это первый серьёзный проект, в котором я получил колоссальный опыт. Благодарю сейчас и буду благодарен и дальше людям, которые во мне увидели Митю Макарова и решили подарить мне возможность сыграть эту роль. Дали шанс многому научиться, узнать, впитать в себя настоящий киношный дух съёмочной площадки. Для меня было приятным сюрпризом узнать, что четыре актёра сериала по гороскопу — Водолеи. Это идеальное сочетание добра. Такой и была атмосфера во время съёмок».
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Егор Баринов снимает детективный сериал «48 часов»
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Егор БариновОльга БелинскаяАлександр КононецИгорь ПавловВладислав РезникВладислав СтавропольцевАлександр Столпаков
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