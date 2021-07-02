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Сериал «Вне себя» с Лядовой и Цыгановым представят на международном фестивале Series Mania

2 июля
2021 год

Новости кино >>
2 июля 2021
Сериал Александра Дулерайна «Вне себя», где сыграли Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов, и проект продюсера Александра Роднянского «Красная радуга» будут представлены на международном сериальном фестивале Series Mania.

Сериал «Вне себя» с Лядовой и Цыгановым представят на международном фестивале Series Mania

Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии «Вне себя» вошел в секцию Forum Exclusives. Сериал рассказывает историю гениального финансиста со странным диагнозом. У него провалы в памяти и его мучают «фантомы» погибшей жены и ее застрелившегося любовника. Чтобы вылечится и получить опеку над пятилетнем сыном, герой берется за расследование смерти супруги, и его жизнь открывается с совершенно неожиданной стороны. Премьера запланирована на осень 2021 года на телеканале ТНТ.

Проект «Красная радуга» отобран на питчинг копродукции Series Mania. В этом году было подано 560 заявок, и лишь 15 из них дали зеленый свет. Это второй сериал Роднянского, который попал в программу смотра за два года. В 2020-м продюсер представлял на фестивале «Мерзлую землю».

«Красная радуга» основана на эпизоде советской истории, когда в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. Тогда существовала строгая статья уголовного кодекса «мужеложество», которая предусматривала для гомосексуалов тюремное заключение до пяти лет. Молодые люди приняли приглашение, и в столицу прилетели двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог. Права на эту историю Александр Роднянский приобрел у непосредственной участницы тех событий — переводчицы Ларисы Бельцер, сопровождавшей мужчин. Автором всех восьми эпизодов станет британский сценарист Мэтт Джонс, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Молокососы».

Ранее стало известно, что на Series Mania «Вампиры средней полосы» поборются за звание лучшего сериала и специальный приз жюри в секции International Panorama.
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