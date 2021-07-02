Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

анонс

2 июля Сериал «Вне себя» с Лядовой и Цыгановым представят на международном фестивале Series Mania Проект Александра Роднянского «Красная радуга» также отобран на копродукционный питчинг смотра

2 июля Тильда Суинтон снимется в новом фильме Уэса Андерсона Это будет их пятый совместный проект

1 июля Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данила Якушев сыграют в продолжении «Сельского детектива» Новые фильмы будут называться «Черная бабочка» и «Кошки, опасные для жизни»