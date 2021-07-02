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Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

2 июля
2021 год

Новости кино >>
2 июля 2021
Прием заявок на участие в Международном французском фестивале иммерсивного и интерактивного кино Courant3D продлен до 15 июля, сообщают организаторы.

Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

Конкурс проводится совместно с первым в России дистрибуционным агентством короткого метра VOSTOK. Его также поддержали французское посольство Ambassade de France en Russie и Institut Francais — французский институт в России, способствующий совместному производству франко-русских культурных проектов.

Для конкурсной программы принимаются фильмы, снятые в вертикальном формате, проекты, в создании которых использован искусственный интеллект, и музыкальные короткометражные фильмы в формате VTube.

Отобранные участники будут приглашены во Францию — с компенсацией расходов на проживание и перелет — и получат аккредитацию на весь период конкурса. Их проекты также представят на смотре Clermont-Ferrand, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin.

Подать заявку можно здесь.
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