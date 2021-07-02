Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

Прием заявок на участие в Международном французском фестивале иммерсивного и интерактивного кино Courant3D
продлен до 15 июля, сообщают организаторы.
Конкурс проводится совместно с первым в России дистрибуционным агентством короткого метра VOSTOK. Его также поддержали французское посольство Ambassade de France en Russie и Institut Francais — французский институт в России, способствующий совместному производству франко-русских культурных проектов.
Для конкурсной программы принимаются фильмы, снятые в вертикальном формате, проекты, в создании которых использован искусственный интеллект, и музыкальные короткометражные фильмы в формате VTube.
Отобранные участники будут приглашены во Францию — с компенсацией расходов на проживание и перелет — и получат аккредитацию на весь период конкурса. Их проекты также представят на смотре Clermont-Ferrand, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin.
Подать заявку можно здесь
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