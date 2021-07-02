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Стали известны подробности сериала по «Чужому»

2 июля
2021 год

Новости кино >>
2 июля 2021
Шоураннер Ноа ХоулиФарго») работает над сценарием сериала по вселенной «Чужого». Подробностями сюжета он поделился в интервью Vanity Fair.

Стали известны подробности сериала по «Чужому»

В проекте не будет героини Сигурни Уивер — Эллен Рипли, чью историю сценарист считает завершенной и безупречно рассказанной. Фокус сместится с представителей рабочего класса на белых воротничков, готовых послать своих сотрудников на верную смерть. В разговоре о них Хоули вспомнил фразу Рипли: «Я не знаю, какой вид хуже. Но они [ксеноморфы] хотя бы не готовы убить друг друга за проценты».

Действие сериала частично развернется на Земле. Сейчас готов сценарий первых эпизодов. По словам Хоули, съемки начнутся весной 2022 года, так как в фильме будет много сцен с применением спецэффектов, что требует долгой подготовки.
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