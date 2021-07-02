Стали известны подробности сериала по «Чужому»

Шоураннер Ноа Хоули
(«Фарго
») работает над сценарием сериала по вселенной «Чужого
». Подробностями сюжета он поделился в интервью
Vanity Fair.
В проекте не будет героини Сигурни Уивер
— Эллен Рипли, чью историю сценарист считает завершенной и безупречно рассказанной. Фокус сместится с представителей рабочего класса на белых воротничков, готовых послать своих сотрудников на верную смерть. В разговоре о них Хоули вспомнил фразу Рипли: «Я не знаю, какой вид хуже. Но они [ксеноморфы] хотя бы не готовы убить друг друга за проценты
».
Действие сериала частично развернется на Земле. Сейчас готов сценарий первых эпизодов. По словам Хоули, съемки начнутся весной 2022 года, так как в фильме будет много сцен с применением спецэффектов, что требует долгой подготовки.
обсуждение >>