Стали известны подробности сериала по «Чужому»

анонс

Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

Проект Александра Роднянского «Красная радуга» также отобран на копродукционный питчинг смотра

Сериал «Вне себя» с Лядовой и Цыгановым представят на международном фестивале Series Mania

2 июля

Тильда Суинтон снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Это будет их пятый совместный проект