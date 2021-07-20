Анна Дымна отмечает юбилей

Сегодня, 20 июля, отмечает свой юбилей популярная польская актриса театра и кино, литератор, радиоведущая и педагог Анна Дымна, которую зрители хорошо помнят по роли Марыси Вильчур в «Знахаре» Ежи Гоффмана.
Анна Дзядык родилась 20 июля 1951 года в Легнице. В 1973-м окончила Краковскую высшую театральную школу. Фамилию поменяла после того, как вышла замуж за актёра Веслава Дымны, погибшего в 1978-м. Почти 50 лет играет на сцене Краковского Старого театра. С 1990-го преподает в Краковской академии драматического искусства. Совмещает работу с благотворительной деятельностью, является учредителем многих благотворительных акций и фондов. В 2001-м организовала ежегодный Фестиваль музыки и театра для инвалидов.
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