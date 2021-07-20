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Анна Дымна отмечает юбилей

20 июля
2021 год

Новости кино >>
20 июля 2021
Сегодня, 20 июля, отмечает свой юбилей популярная польская актриса театра и кино, литератор, радиоведущая и педагог Анна Дымна, которую зрители хорошо помнят по роли Марыси Вильчур в «Знахаре» Ежи Гоффмана.

Анна Дзядык родилась 20 июля 1951 года в Легнице. В 1973-м окончила Краковскую высшую театральную школу. Фамилию поменяла после того, как вышла замуж за актёра Веслава Дымны, погибшего в 1978-м. Почти 50 лет играет на сцене Краковского Старого театра. С 1990-го преподает в Краковской академии драматического искусства. Совмещает работу с благотворительной деятельностью, является учредителем многих благотворительных акций и фондов. В 2001-м организовала ежегодный Фестиваль музыки и театра для инвалидов.

Анна Дымна отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Знахарь»

В кино дебютировала в 1971-м, когда на экраны вышло сразу четыре фильма с её участием: «150 в час», «Алмаз раджи», «Как далеко отсюда, как близко» и «Счастливого пути, любимый!». Зрителю особенно полюбилась после «Знахаря», вышедшего в 1981-м. Она также сыграла Маргариту в экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, осуществлённой Мацеем Войтышко.

Всего на счету Анны Дымна более 70 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Знахаря», снималась и в других картинах Ежи Гофмана («Прокажённая», «До последней капли крови...», «Согласно воле Твоей», «Когда солнце было богом»), а также сотрудничала с Миклошем ЯнчоВенгерская рапсодия», «Аллегро Барбаро»), Янушем МаевскимКоролева Бона», «Эпитафия для Барбары Радзивилл», «Любовь в подземном переходе», «Эксцентрики»), Казимежем КуцемСмерть как краюха хлеба»), Ежи ШтуромБольшой зверь»), Витольдом АдамекомОдиночество в сети») и другими известными режиссёрами. В польской адаптации «Ведьмака» Анджея Сапковского воплотила образ жрицы Неннеке. Обладательница нескольких национальных наград.
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обсуждение >>
№ 1
Мария Аламова (Москва)   20.07.2021 - 11:40
К сожалению, видела только одну роль этой актрисы ( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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150 в часАллегро БарбароАлмаз раджиБольшой зверьВедьмакВенгерская рапсодияДо последней капли крови...ЗнахарьКак далеко отсюда, как близкоКогда солнце было богомКоролева БонаЛюбовь в подземном переходеМастер и МаргаритаОдиночество в сетиПрокажённаяСмерть как краюха хлебаСогласно воле ТвоейСчастливого пути, любимый!ЭксцентрикиЭпитафия для Барбары Радзивилл
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