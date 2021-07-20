Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым

По словам Хазановой, «окончание съёмок — всегда и счастье, и грусть одновременно. У нас собралась невероятная команда профессионалов, просто команда мечты».
По сюжету весной 2015 года следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Аверьянов). Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Работа с новым режиссёром — это всегда вызов. Для меня это был первый опыт работы с Алисой Хазановой, и я рад, что он случился. Алиса профессиональный, вдумчивый и тщательный режиссёр. Думаю, у нас получилось воплотить то, что мы задумывали на съемочной площадке», — говорит Алексей Серебряков.
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