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Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым

20 июля
2021 год

Новости кино >>
20 июля 2021
Завершились съёмки детективной драмы Алисы Хазановой «Белый список», сюжет которой вдохновлён реальными событиями. Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и Виктория Мирошниченко. Производством ленты занимаются кинокомпания «Метрафильмс» и онлайн-кинотеатр KION, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Хазановой, «окончание съёмок — всегда и счастье, и грусть одновременно. У нас собралась невероятная команда профессионалов, просто команда мечты».

По сюжету весной 2015 года следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Аверьянов). Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Работа с новым режиссёром — это всегда вызов. Для меня это был первый опыт работы с Алисой Хазановой, и я рад, что он случился. Алиса профессиональный, вдумчивый и тщательный режиссёр. Думаю, у нас получилось воплотить то, что мы задумывали на съемочной площадке», — говорит Алексей Серебряков.

В картине также сыграли Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Игорь Штернберг и другие актёры. Продюсерами выступают Артём Васильев и Игорь Мишин. За музыку отвечает Игорь Вдовин, а за операторскую работу — Джордж Даскалеску. Съёмки проходили в Москве, Подольске и Санкт-Петербурге. «Белый список» эксклюзивно будет доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.
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Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым фотографии
Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым фотографии
Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым фотографии
Алиса Хазанова закончила съёмки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым фотографии
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