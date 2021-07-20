В девятом сезоне «Реальных пацанов» Колян напишет автобиографию

В Перми стартовали съёмки девятого сезона «Реальных пацанов». Согласно пресс-службе канала ТНТ, съёмочная группа собралась на улице Монастырской во дворе уже знакового «Дома грузчиков», в котором, по сюжету первого сезона, раньше жил Колян вместе с мамой и её сожителем Арменкой. В продолжении главный герой сериала вернётся в старую квартиру и вспомнит весь жизненный путь, который он прошёл. Свои воспоминания Колян постарается изложить в автобиографичной книге под названием «Последний реальный пацан».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем – писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения», — рассказал креативный продюсер сериала Александр Синегузов.
В новом сезоне из 20 серий Колян испытает на себе кризис среднего возраста, у многодетного отца Вована начнётся «послеродовая» депрессия, Машка уйдёт от Эдика, который в этот раз проиграет все деньги и попытается освоить мастерство онлайн-трейдера, но это лишь только начало.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам продюсера «Реальных пацанов» Антона Зайцева, «Колян в новом сезоне сильно изменится. Он станет душным и изрядно всех достанет, ведь, если раньше он свои философские мысли озвучивал в студии на камеру, то теперь весь поток философии Коляна польётся во вне. Никто не сможет отвертеться от Коляна, его нравоучений и рефлексии о прожитой жизни».
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